Пионы и туи: как правильно организовать соседство

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пионы известны своей неприхотливостью и способностью прекрасно соседствовать с другими растениями. Однако даже у этих компанейских цветов есть "недоброжелатели", с которыми их категорически нельзя высаживать рядом. Чтобы ваш сад выглядел гармонично и растения чувствовали себя комфортно, важно учитывать особенности соседства пионов.

Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пионы

Что можно посадить рядом с пионами

Эксперты рекомендуют сажать пионы в окружении гортензий, лилий, астильб и флоксов. Эти культуры хорошо сочетаются с пионами не только визуально, но и создают благоприятные условия для роста и развития друг друга.

Что нельзя сажать рядом с пионами

Высокие деревья с густой кроной

Такие деревья создают сильное затенение, лишая пионы необходимого количества солнечного света.

Ягодные кустарники

Они конкурируют с пионами за питательные вещества в почве, что может негативно сказаться на цветении.

Ландыши

Эти растения выделяют вещества, которые могут тормозить рост пионов.

Особенности соседства с туями

Туи могут стать удачным фоном для пионов, если не создают сильного затенения. Важно обеспечить пионам доступ к солнцу, так как они любят яркое освещение.

Учитывая эти рекомендации, можно создать красивый и здоровый сад, в котором пионы будут радовать своим цветением.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

