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Все, что нужно знать о запаривании веников для бани

2:34
Садоводство

Баня без веника — всё равно что чай без заварки. Однако просто приобрести банный веник недостаточно: важно знать, как правильно его запарить, чтобы сохранить все полезные свойства. В этой статье рассмотрены методы подготовки веников из разных пород деревьев — от дуба до липы — для комфортного и полезного банного ритуала.

Сауна
Фото: Own work by Nikowsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сауна

Как запарить дубовый веник

Если веник сделан из свежих веток, его достаточно промыть в воде. Для сухих веток предусмотрена последовательность действий:

  • Замочите веник в воде температурой около +40°C на 15 минут.
  • Затем добавьте воду температурой до +60°C и переворачивайте веник каждые 15 минут. Процесс занимает час.

Быстрый способ: поместите веник в банный запарник с кипятком на 5 минут, а затем на минуту на раскалённые камни.

Если хотите продлить срок службы веника, замочите его в холодной воде на 9-11 часов, но в этом случае его лечебные свойства будут минимальны.

Берёзовый веник: два способа запаривания

Щадящий метод: замочите веник в воде на 15 минут, затем в во де +42…+44°C на 5 минут. После этого залейте крутым кипятком, накройте крышкой и оставьте на 10 минут.

Традиционный способ: залейте веник кипятком в тазу и закройте крышкой.

После остывания воды его можно использовать.

Эвкалиптовый веник: для здоровья и аромата

  • Налейте в таз горячую воду, окуните в неё листья эвкалиптового веника на 10 минут, затем поместите в холодную воду. Повторите процесс трижды.
  • Быстрый способ: залейте веник кипятком и оставьте на 40 минут. Использованную воду можно выливать на каменку для аромата.

Запаривание веников из пихты, можжевельника и липы

Пихта: поместите веник в тёплую воду за 4 часа до бани или залейте кипятком на 15 минут.

Можжевельник: размочите в воде комнатной температуры, затем запарьте в кипятке на 15 минут.

Липа: ополосните холодной водой, затем поместите в таз с горячей водой (+80°C) на 15 минут и продержите над паром.

Каждый метод помогает сохранить структуру веника, его лечебные и ароматические свойства, делая посещение бани настоящим удовольствием.

Уточнения

Ба́нный ве́ник - пучок связанных веток растений, используемых в банном парении.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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