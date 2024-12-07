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Виноград на зиму: когда и как укрывать, чтобы избежать ошибок

3:21
Садоводство » Деревья и кустарники

Укрытие винограда на зиму — это важный этап в агротехнике, от которого зависит зимостойкость растения и его способность плодоношения в следующем сезоне. Однако, несмотря на желание заботливого виноградаря защитить свой урожай от зимних холодов, спешка в этом процессе может привести к нежелательным последствиям. 

Девичий виноград
Фото: creativecommons.org by Katja Schulz is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Девичий виноград

Почему не стоит торопиться с укрытием?

  1. Природные факторы: виноград — это теплолюбивое растение, и раннее укрытие может создать условия для накопления влаги и возникновения фитопатогенов, что может привести к гниению. Поздние осенние заморозки могут повреждать листья и побеги, но если убрать укрытие заранее, то растение будет подвержено риску от непродолжительных температурных колебаний.
  2. Адаптация растения: подготовленные к зиме виноградные кусты медленно адаптируются к низким температурам. Укрыв их слишком рано, вы затрудняете процесс постепенного привыкания растения к холодам.
  3. Опасность перегрева: при использовании укрывных материалов с ранней осени есть риск перегревания растения в теплые дни. Это может привести к раннему началу вегетационного процесса, что негативно скажется на снежном покрове и морозостойкости.

Оптимальные сроки укрытия винограда

Точные сроки укрытия винограда зависят от климатических условий вашего региона и раннего срока заморозков. Основные рекомендации таковы:

  • Общая рекомендация: укрывать виноград следует после того, как температура воздуха стабильно опустится до -5°C. Это, как правило, происходит в конце октября — начале ноября, в зависимости от региона.
  • Наблюдения за погодой: следите за прогнозами. Если ожидаются резкие похолодания или заморозки, можно подготовить укрытие заранее, но не закрывайте растение сразу.
  • Состояние растения: убедитесь, что листья на кустах начали усыхать, а побеги приобрели древесную структуру. Это указывает на то, что виноград готов к зимовке.

Как укрывать виноград правильно

  • Выбор материала: для укрытия можно использовать солому, свежие листья, агроволокно или пленку. Каждый материал имеет свои преимущества, поэтому выбирайте тот, который лучше всего соответствует вашим условиям.
  • Создание укрытия: прежде чем укрывать, обязательно удалите все остатки растительности из-под куста — это предотвратит развитие плесени и гнили. Подготовьте кусты, аккуратно отложив лозы на землю и закрепив их. Затем накройте растениями выбранным материалом. Убедитесь, что укрытие не слишком плотно, чтобы предотвратить образование конденсата.

Правильное укрытие винограда на зиму — это искусство, требующее терпения и наблюдательности. Не торопитесь с укрытием: лучше дождаться подходящего времени, чтобы обеспечить оптимальные условия для зимовки вашего винограда. Обращая внимание на температуру и состояние растения, вы сохраните свои виноградники и добьетесь успешного урожая в следующем году. Подходите к этому процессу осознанно, и ваши усилия обязательно принесут плоды!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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