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Комнатные растения зимой: что делать, чтобы они не погибли

2:06
Садоводство

Зима — сложный период для комнатных растений, даже при выращивании в домашних условиях. Задача цветовода заключается в том, чтобы помочь растениям пережить это время, обеспечив необходимые условия для покоя и последующего роста. Однако некоторые ошибки в уходе могут привести к ухудшению состояния растений. Вот основные из них:

Девушка с орхидеей
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка с орхидеей

Избыточный полив и подкормка

Зимой большинство комнатных растений замедляют рост и потребляют меньше воды. Полив следует сократить, так как влага из почвы испаряется медленнее. Также рекомендуется уменьшить частоту подкормок или вовсе прекратить их до весны.

Низкая влажность воздуха

Отопительные приборы сушат воздух, что особенно тяжело для тропических растений. Для повышения влажности рядом с такими культурами можно поставить ёмкость с водой или накрыть батареи влажным полотенцем. Это поможет избежать обезвоживания.

Недостаток света

Даже тенелюбивые растения могут страдать от недостатка освещения зимой. Переставьте их ближе к окну или используйте фитолампы для компенсации нехватки солнечного света.

Отсутствие проветривания

Свежий воздух важен для растений, так как помогает предотвратить появление вредителей и грибковых заболеваний. Однако избегайте сквозняков, которые могут повредить растения.

Пыль на листьях

Пыль препятствует фотосинтезу, так как снижает доступ солнечного света. Регулярно протирайте листья влажной салфеткой, чтобы поддерживать их здоровье.

Пересадка не вовремя

Зимняя пересадка может навредить растениям. Если пересадка не была сделана осенью, лучше отложить её до весны, чтобы избежать стресса для растений.

Регулярные профилактические осмотры, правильный уход и внимание к этим нюансам помогут вашим зелёным питомцам успешно пережить зиму и встретить весну в отличном состоянии.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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