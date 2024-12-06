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Топ-5 растений, которые помогут защитить ваш урожай от слизней

3:09
Садоводство » Советы

Слизни и улитки — это настоящая головная боль для многих дачников и садоводов. Эти вредители могут повредить ваши растения и испортить урожай, оставляя за собой липкие следы и дырки на листьях. Однако не стоит отчаиваться! Есть экологически чистые и эффективные способы борьбы с этими вредителями. Одним из самых простых и естественных решений является посадка растений-отпугивателей. 

Горшок с ростками базилика на подоконнике
Фото: Flickr by Jon Eben Field, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горшок с ростками базилика на подоконнике

Мелисса (лимонная трава)

Мелисса — это не только ароматное и полезное растение, но и отличный защитник вашего сада. Её яркий лимонный запах отпугивает слизней и улиток, заставляя их держаться подальше от ваших растений.

  • Как использовать: Посадите мелиссу вблизи основных культур, особенно тех, которые часто подвергаются атаке вредителей. Это растение не только защитит, но и добавит свежий вкус в ваши блюда.

Череда

Череда обладает специфическим запахом, который не нравится улиткам и слизням. Она также хорошо растёт в различных условиях и может стать хорошим компаньоном для других растений.

  • Как использовать: Сажайте череду вокруг огорода или в междурядьях. Это создаст барьер для вредителей и в то же время поможет укрепить здоровье почвы.

Петрушка

Петрушка — это не только популярная зелень на кухне, но и сильный отпугиватель слизней и улиток. Её запах не переносится многими вредителями.

  • Как использовать: Выращивайте петрушку в саду или на подоконнике, и высаживайте её среди овощей для защиты. Более того, она прекрасно сочетается с другими растениями и помогает улучшить их рост.

Лаванда

Лаванда известна своим сильным ароматом, который отталкивает не только слизней и улиток, но и множество других вредителей. Кроме того, она привлекаетpollinators, таких как пчёлы и бабочки.

  • Как использовать: Посадите лаванду в солнечных местах вашего участка. Её также можно использовать для создания декоративных клумб, которые будут защищать другие растения.

Базилик

Базилик — это ещё одно ароматное растение, которое может защитить ваш сад от слизней и улиток. Его запах отпугивает вредителей и привлекает полезных насекомых.

  • Как использовать: Выращивайте базилик рядом с томатами, перцами и другими овощами, чтобы защитить их от атак слизней. Базилик также прекрасно подойдёт для ваших кулинарных нужд.

Слизни и улитки могут стать настоящей проблемой на дачном участке, но с помощью растений-отпугивателей можно значительно уменьшить их количество. Мелисса, череда, петрушка, лаванда и базилик — это отличные защитники, которые помогут вам сохранить ваш урожай и сделать сад более красивым. Посадив эти растения, вы одновременно улучшите внешний вид вашего участка и создадите здоровую экосистему вокруг своих любимых культур.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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