Бородатая свёкла: как сохранить корнеплоды ровными и красивыми

3:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Свёкла — это популярный корнеплод, который легко вырастить на дачном участке. Однако многие дачники сталкиваются с такой проблемой, как «бородатая» свёкла — корнеплод с длинными несуразными «бородками» и неправильной формой. Почему это происходит и как избежать этой проблемы?

Фото: commons.wikimedia.org by edibleoffice, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ростки свеклы

Недостаток влаги

Одной из самых распространённых причин «бородатой» свёклы является недостаток влаги в почве. Свёкла требует регулярного полива, особенно в период активного роста.

Почему это важно: недостаток влаги приводит к тому, что корнеплоды начинают активно расти вширь, формируя изогнутую и неправильную форму. Если недостаток влаги отмечается в одно и то же время месяца, например, в жаркие летние дни, это может привести к образованию длинных «бородок».

Как избежать: следите за уровнем влажности в почве, особенно в период активного роста. Поливайте свёклу регулярно, но избегайте переувлажнения, так как это тоже может вызвать проблемы.

Неправильное время посадки

Время посадки свёклы влияет на её рост и развитие. Если семена высаживаются слишком рано или слишком поздно, это может вызвать проблемы с формированием корнеплодом.

Почему это важно: высадка семян при слишком низкой температуре может замедлить рост растений, а посев в слишком поздние сроки не даст корнеплодам достаточной энергии для формирования перед началом холодов.

Как избежать: лучше всего высаживать свёклу, когда почва прогреется до 8-10°C. Следите за прогнозом погоды и выбирайте оптимальные сроки посадки.

Плотная почва

Плотная или тяжёлая почва может затруднить рост корнеплодов, что также приводит к образованию «бородатой» свёклы. Корни не могут нормально развиваться, и в результате свёкла вырастает искревлённой.

Почему это важно: если почва недостаточно рыхлая, корни свёклы могут начать ветвиться и формировать «бородки», вместо того чтобы расти вниз.

Как избежать: перед посадкой желательно рыхлить почву, добавлять органические вещества, такие как компост или перегной, и следить за тем, чтобы земля была достаточно рыхлой.

Нехватка питательных веществ

Недостаток питательных веществ, таких как калий и фосфор, также может негативно сказаться на внешнем виде свёклы. Без необходимых элементов корнеплоды начинают формироваться неправильно.

Почему это важно: недостаток питательных веществ приводит к замедленному росту, и растения не могут нормально развиваться, что может снова привести к образованию неправильной формы корнеплодов.

Как избежать: используйте комплексные удобрения, особенно те, которые содержат фосфор и калий. Также важно добавлять органические удобрения, чтобы улучшить структуру почвы и снабдить растения необходимыми элементами.

Выращивание качественной свёклы — дело несложное, но требует внимательного подхода. «Бородатая» свёкла — это не только эстетическая проблема, но и сигнал о том, что в условиях выращивания растения были допущены ошибки. Соблюдение правильного полива, выбор оптимального времени посадки, рыхление почвы и обеспечение достаточного количества питательных элементов помогут вам избежать этой проблемы и получить ровные, красивые корнеплоды.