Сохраните мульчу из сена на зиму при помощи этих советов

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Найдите сухой и крытый участок

Ищите место, где можно хранить мульчу из сена, вдали от дождя, снега и влаги. Хорошо подойдет сарай, гараж или любое другое крытое помещение.

Подготовьте основу

Перед хранением мульчи из сена создайте сухую основу с помощью поддонов, деревянных досок или брезента. Это предотвратит просачивание влаги внутрь сена.

Уложите мульчу из сена

Начните с укладки тюков сенной мульчи на подготовленное основание. Убедитесь, что они сложены таким образом, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха между тюками.

Накройте

После того, как мульча из сена будет уложена, накройте весь стог брезентом или пленкой. Следите за тем, чтобы он полностью покрывал сено и доставал до земли со всех сторон.

Закрепите брезент

Используйте веревки или эластичные шнуры, чтобы плотно закрепить брезент вокруг штабеля. Это предотвратит сдувание ветром и защитит мульчу из сена. Периодически проверяйте на наличие щелей. Устраните любые повреждения, чтобы сохранить защиту от влаги.

Регулярный мониторинг

На протяжении всей зимы следите за сеном. Проверьте наличие признаков влаги, плесени или вредителей.

Уточнения

Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.

