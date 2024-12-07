Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сбросить вес и не отказывать себе в любимых продуктах
Ваш щенок часто скулит? Распространённые причины, почему это происходит
Секрет спасения фиалки: что делать при солнечных ожогах
Швейцария в деталях: красота долины Лаутербруннен
Питоны оказались самыми общительными змеями
В зал можно не ходить! Назван напиток, который полноценно заменит тренировки
Убтан: простой секрет сияющей кожи, который вы упускаете
Сделайте какао потрясающим на вкус. Вам помогут эти советы
ЕС обогатил Индию на миллиарды долларов, продолжая закупать российское топливо

Сохраните мульчу из сена на зиму при помощи этих советов

1:22
Садоводство

Найдите сухой и крытый участок

Ищите место, где можно хранить мульчу из сена, вдали от дождя, снега и влаги. Хорошо подойдет сарай, гараж или любое другое крытое помещение.

Дача - panoramio (9)
Фото: commons.wikimedia.org by kuznetsov_anton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дача - panoramio (9)

Подготовьте основу

Перед хранением мульчи из сена создайте сухую основу с помощью поддонов, деревянных досок или брезента. Это предотвратит просачивание влаги внутрь сена.

Уложите мульчу из сена

Начните с укладки тюков сенной мульчи на подготовленное основание. Убедитесь, что они сложены таким образом, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха между тюками.

Накройте 

После того, как мульча из сена будет уложена, накройте весь стог брезентом или пленкой. Следите за тем, чтобы он полностью покрывал сено и доставал до земли со всех сторон.

Закрепите брезент

Используйте веревки или эластичные шнуры, чтобы плотно закрепить брезент вокруг штабеля. Это предотвратит сдувание ветром и защитит мульчу из сена. Периодически проверяйте на наличие щелей. Устраните любые повреждения, чтобы сохранить защиту от влаги.

Регулярный мониторинг

На протяжении всей зимы следите за сеном. Проверьте наличие признаков влаги, плесени или вредителей.

 

Уточнения

Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Садоводство, цветоводство
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки Аудио 
Собака никогда не мёрзнет — кинолог Константин Карапетьянц объяснил феномен линьки не по сезону
Домашние животные
Собака никогда не мёрзнет — кинолог Константин Карапетьянц объяснил феномен линьки не по сезону Аудио 
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Еда и рецепты
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников Аудио 
Популярное
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца

Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.

Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Военный бюджет Украины на 2025 год почти не вырастет, но жить лучше не получится Андрей Николаев Отмена итогов президентских выборов ставит перед Румынией вопрос о выживании Любовь Степушова ДБ. Что Сергей Лавров пытался объяснить американцам в интервью Такеру Карлсону Дмитрий Плотников
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Как приготовить настоящий харчо, который запомнится вам на всю жизнь
Как приготовить настоящий харчо, который запомнится вам на всю жизнь
Последние материалы
Финики и их влияние на кровь: защита от болезней сердца и гипертонии
Кира Найтли рассказала, как Пираты Карибского моря испортили её жизнь
Сохраните мульчу из сена на зиму при помощи этих советов
Почему кожа рук шелушится зимой и как с этим бороться
Сияющая кожа за неделю: чем водоросли лучше других ингредиентов
Музей кошек и реабилитация орангутанов: необычный Кучинг
Россия готовится к массовым увольнениям госслужащих в 2025 году
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
Арагорна во Властелине колец: Охота на Голлума может сыграть новый актёр
Замороженные или варёные: как правильно жарить пельмени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.