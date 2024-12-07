Чтобы избавиться от шершней в саду, вам понадобится этот метод

Обратите внимание на участки, где вы видите шершней. Это поможет вам понять их поведение и найти гнезда.
Наденьте защитную одежду, такую как длинные рукава, брюки, обувь с закрытым носком и шляпу, чтобы защитить себя от потенциальных укусов.
Найдите гнездо. Ищите конструкцию, обычно прикрепленную к дереву, кусту или под карнизом. Будьте осторожны и держитесь на безопасном расстоянии.
Подождите до ночи, когда большинство шершней окажутся внутри гнезда. Они менее активны и реже жалят. В это время гнездо легче убрать или обработать.
Вы можете использовать один из двух способов устранения гнезда. С помощью спрея от шершней тщательно нацеливайтесь на вход в гнездо. Следуйте инструкциям на баллончике. Отойдите на безопасное расстояние после того, как распылите его.
Если вы предпочитаете нехимический подход, наденьте толстые перчатки и накройте гнездо большим полиэтиленовым пакетом. Отрежьте его от ветки или конструкции и плотно запечатайте. Выбросьте пакет в герметичное мусорное ведро.
После удаления гнезда уберите упавший мусор или оставшихся шершней. Это предотвратит перестройку новых шершней на том же месте.
Заделайте все щели или отверстия в вашем доме, такие как щели вокруг окон, дверей или вентиляционных отверстий, чтобы предотвратить проникновение шершней.
Убедитесь, что ваши мусорные баки плотно закрываются, так как шершней привлекают пищевые отходы.
Поддерживайте порядок в саду, регулярно обрезая кусты, деревья и кустарники. Удалите всю гниющую древесину или упавшие фрукты, так как шершни привлекают их.
Ше́ршни (лат. Vespa, букв. «оса») — род общественных настоящих ос, для представителей которого характерны крупные размеры; особи вида Vespa mandarinia имеют длину до 55 мм — наибольшую среди общественных ос.
Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.