Чтобы избавиться от шершней в саду, вам понадобится этот метод

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Наблюдайте

Обратите внимание на участки, где вы видите шершней. Это поможет вам понять их поведение и найти гнезда.

Фото: Openverse by Fenanov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Шмель сидит на растении

Защитная одежда

Наденьте защитную одежду, такую как длинные рукава, брюки, обувь с закрытым носком и шляпу, чтобы защитить себя от потенциальных укусов.

Найдите гнездо

Найдите гнездо. Ищите конструкцию, обычно прикрепленную к дереву, кусту или под карнизом. Будьте осторожны и держитесь на безопасном расстоянии.

Ночь

Подождите до ночи, когда большинство шершней окажутся внутри гнезда. Они менее активны и реже жалят. В это время гнездо легче убрать или обработать.

Выберите метод

Вы можете использовать один из двух способов устранения гнезда. С помощью спрея от шершней тщательно нацеливайтесь на вход в гнездо. Следуйте инструкциям на баллончике. Отойдите на безопасное расстояние после того, как распылите его.

Если вы предпочитаете нехимический подход, наденьте толстые перчатки и накройте гнездо большим полиэтиленовым пакетом. Отрежьте его от ветки или конструкции и плотно запечатайте. Выбросьте пакет в герметичное мусорное ведро.

Очистите место

После удаления гнезда уберите упавший мусор или оставшихся шершней. Это предотвратит перестройку новых шершней на том же месте.

Профилактика

Заделайте все щели или отверстия в вашем доме, такие как щели вокруг окон, дверей или вентиляционных отверстий, чтобы предотвратить проникновение шершней.

Убедитесь, что ваши мусорные баки плотно закрываются, так как шершней привлекают пищевые отходы.

Поддерживайте порядок в саду, регулярно обрезая кусты, деревья и кустарники. Удалите всю гниющую древесину или упавшие фрукты, так как шершни привлекают их.

Уточнения

Ше́ршни (лат. Vespa, букв. «оса») — род общественных настоящих ос, для представителей которого характерны крупные размеры; особи вида Vespa mandarinia имеют длину до 55 мм — наибольшую среди общественных ос.



