Уксус поможет защитить огород от вредителей и сорняков

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Уксус — универсальное средство, которое можно использовать не только в кулинарии, но и в уходе за садом и огородом. Его простота и доступность делают его отличной альтернативой многим покупным препаратам для защиты растений, борьбы с вредителями и удаления сорняков.

Фото: PxHere is licensed under CC0 Уксус

Как использовать уксус на огороде

1. Для семян и цветов

Чтобы ускорить прорастание семян, используйте уксусный раствор.

Смешайте 1 л воды с 100 мл уксуса.

Смочите ткань в растворе и заверните в неё семена на короткое время.

2. Для борьбы с вредителями

Уксус помогает эффективно бороться с насекомыми, повреждающими растения.

Гусеницы и тля. Приготовьте раствор из 50 мл уксуса и 100 г горчичного порошка на 5 л воды. Опрыскивайте растения в сухую погоду.

Приготовьте раствор из 50 мл уксуса и 100 г горчичного порошка на 5 л воды. Опрыскивайте растения в сухую погоду. Крестоцветная блошка и капустница. Разведите 15 мл уксуса в 4 л воды и опрыскайте растения.

Разведите 15 мл уксуса в 4 л воды и опрыскайте растения. Слизни. Раствор из 50 мл уксуса на 150 мл воды поможет избавиться от слизней.

Раствор из 50 мл уксуса на 150 мл воды поможет избавиться от слизней. Муравьи. Для борьбы с муравьями используйте раствор из равных частей воды и уксуса (1:1).

3. Для удаления сорняков

Сорная трава перестанет беспокоить ваш огород, если использовать уксусный раствор.

Вскипятите 500 мл воды.

Добавьте 55 мл уксуса, 10 г соли и ½ ст. ложки жидкого мыла.

Перемешайте, остудите и обработайте сорняки.

Уксусные растворы — натуральный способ ухода за растениями, но важно соблюдать пропорции и использовать их умеренно, чтобы не повредить культурные растения.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.

