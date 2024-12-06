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Уксус поможет защитить огород от вредителей и сорняков

1:53
Садоводство

Уксус — универсальное средство, которое можно использовать не только в кулинарии, но и в уходе за садом и огородом. Его простота и доступность делают его отличной альтернативой многим покупным препаратам для защиты растений, борьбы с вредителями и удаления сорняков.

Уксус
Фото: PxHere is licensed under CC0
Уксус

Как использовать уксус на огороде

1. Для семян и цветов

Чтобы ускорить прорастание семян, используйте уксусный раствор.

  • Смешайте 1 л воды с 100 мл уксуса.
  • Смочите ткань в растворе и заверните в неё семена на короткое время.

2. Для борьбы с вредителями

Уксус помогает эффективно бороться с насекомыми, повреждающими растения.

  • Гусеницы и тля. Приготовьте раствор из 50 мл уксуса и 100 г горчичного порошка на 5 л воды. Опрыскивайте растения в сухую погоду.
  • Крестоцветная блошка и капустница. Разведите 15 мл уксуса в 4 л воды и опрыскайте растения.
  • Слизни. Раствор из 50 мл уксуса на 150 мл воды поможет избавиться от слизней.
  • Муравьи. Для борьбы с муравьями используйте раствор из равных частей воды и уксуса (1:1).

3. Для удаления сорняков

Сорная трава перестанет беспокоить ваш огород, если использовать уксусный раствор.

  • Вскипятите 500 мл воды.
  • Добавьте 55 мл уксуса, 10 г соли и &frac12 ст. ложки жидкого мыла.
  • Перемешайте, остудите и обработайте сорняки.

Уксусные растворы — натуральный способ ухода за растениями, но важно соблюдать пропорции и использовать их умеренно, чтобы не повредить культурные растения.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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