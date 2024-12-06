Уксус поможет защитить огород от вредителей и сорняков

Уксус — универсальное средство, которое можно использовать не только в кулинарии, но и в уходе за садом и огородом. Его простота и доступность делают его отличной альтернативой многим покупным препаратам для защиты растений, борьбы с вредителями и удаления сорняков.
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Уксус
Как использовать уксус на огороде
1. Для семян и цветов
Чтобы ускорить прорастание семян, используйте уксусный раствор.
Смешайте 1 л воды с 100 мл уксуса.
Смочите ткань в растворе и заверните в неё семена на короткое время.
2. Для борьбы с вредителями
Уксус помогает эффективно бороться с насекомыми, повреждающими растения.
Гусеницы и тля. Приготовьте раствор из 50 мл уксуса и 100 г горчичного порошка на 5 л воды. Опрыскивайте растения в сухую погоду.
Крестоцветная блошка и капустница. Разведите 15 мл уксуса в 4 л воды и опрыскайте растения.
Слизни. Раствор из 50 мл уксуса на 150 мл воды поможет избавиться от слизней.
Муравьи. Для борьбы с муравьями используйте раствор из равных частей воды и уксуса (1:1).
3. Для удаления сорняков
Сорная трава перестанет беспокоить ваш огород, если использовать уксусный раствор.
Вскипятите 500 мл воды.
Добавьте 55 мл уксуса, 10 г соли и ½ ст. ложки жидкого мыла.
Перемешайте, остудите и обработайте сорняки.
Уксусные растворы — натуральный способ ухода за растениями, но важно соблюдать пропорции и использовать их умеренно, чтобы не повредить культурные растения.
Уточнения
У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.