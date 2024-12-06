Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Таможенный сбор за ввоз автомобилей в Россию с 2025 года увеличится
Навязчивая кошка: забота, стресс или серьёзная проблема
Трещины на пятках: тревожные сигналы вашего организма
Сокровища римлян долгое время скрывались в термальных водах Тосканы
Экскурсоводы и туристы: новые обязанности и права для обеих сторон
А вы готовы к появлению щенка? Чек-лист идеального щенячьего дома
Просто положили в мультиварку и забыли на 30 минут — запечённая рыба с лимоном очень просто
Губерниев призвал не слишком обнадеживаться допуском российских ски-альпинистов
ОПЕК+ продолжает сокращение добычи нефти

Посев щавеля под зиму: секреты раннего урожая

3:21
Садоводство » Советы

Посев щавеля под зиму — это отличный способ обеспечить ранний урожай витаминной зелени весной. Щавель — это холодостойкое растение, которое прекрасно переносит зиму и начинает прорастать сразу с потеплением. Если вы хотите получить свежий щавель в начале сезона, следуйте нашим рекомендациям по правильному посеву.

Конский щавель
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Конский щавель

Почему стоит сеять щавель под зиму?

Посев щавеля под зиму имеет множество преимуществ:

  1. Долгий вегетационный период: щавель, посеянный осенью, прорастет ранней весной, что позволит вам собрать первый урожай раньше.
  2. Меньше сорняков: почва на участке сможет перезимовать мягко, что значительно снизит количество сорняков весной.
  3. Лучшее укоренение: зимний посев позволяет растению развить крепкую корневую систему за счет естественного перепада температур.

Когда и как сеять щавель под зиму?

  1. Выбор времени для посева:
       - Оптимальное время для посева щавеля под зиму — конец октября — начало ноября. Это зависит от климата вашей местности. Важно, чтобы сеять щавель не позже чем за 2–3 недели до начала крепких заморозков.
  2. Подготовка участка:
       - Выберите солнечное место с хорошо дренированной, плодородной почвой для посева. Предпочтительно, чтобы она была легкой и рыхлой.
       - Перед посевом участок нужно обработать, убрать все остатки растений и внести органические удобрения, например, компост или перегной. Это улучшит структуру почвы и обеспечит растения питательными веществами.
  3. Посев семян:
    - Семена щавеля можно посеять на глубину 1–2 см, соблюдая расстояние между рядами около 20 см. Очень важно не загущать посадки.
    - После посева рекомендуется закопать семена и слегка утрамбовать почву, чтобы обеспечить хороший контакт семян с землей.
  4. Мульчирование:
       - После посева покройте участок слоем мульчи (из соломы, опилок или перегноя). Это поможет сохранить влагу, защитить семена от промерзания и предотвратить появление сорняков.

Уход за щавелем зимой

  • Контроль за снегом: если зима будет малоснежной, возможно, потребуется дополнительно укрывать грядки, чтобы защитить семена от морозов.
  • Устойчивый уход: после того как снег растаял весной, следите за уровнем влажности почвы. Растение требует регулярного полива, особенно в жаркие дни, но переувлажнения стоит избегать.

Уборка урожая

Как только ваши посадки начнут активно расти, вы сможете начинать сбор щавеля. Важно срезать только внешние листья, оставляя центральную точку роста нетронутой. Это позволит растению продолжать расти и давать новый урожай в течение всего теплого сезона.

Посев щавеля под зиму — это простая и эффективная практика, которая обеспечивает урожай свежей зелени в начале весны. Следуя нашим рекомендациям, вы сможете насладиться здоровым и вкусным щавелем прямо с собственного огорода. Зимой не забудьте подготовить свое место для посадок, и весной вас ждет богатый урожай!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Шоу-бизнес
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк Аудио 
Прохор Шаляпин пожаловался на то, что его заставили работать
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин пожаловался на то, что его заставили работать Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Россия сделала умный ход, запретив экспорт важного ресурса
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Подача в СМИ США разговора Герасимова с Брауном указывает на смятение в Пентагоне Любовь Степушова Чарльз и Диана: убийственная любовь Светлана Сметанина Украинская цензура взяла под свой контроль британскую поп- и рок-сцену Сергей Лебедев
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Какие ошибки допускают покупатели подержанных автомобилей
Какие ошибки допускают покупатели подержанных автомобилей
Последние материалы
Таможенный сбор за ввоз автомобилей в Россию с 2025 года увеличится
Посев щавеля под зиму: секреты раннего урожая
Навязчивая кошка: забота, стресс или серьёзная проблема
Трещины на пятках: тревожные сигналы вашего организма
Сокровища римлян долгое время скрывались в термальных водах Тосканы
Экскурсоводы и туристы: новые обязанности и права для обеих сторон
А вы готовы к появлению щенка? Чек-лист идеального щенячьего дома
Просто положили в мультиварку и забыли на 30 минут — запечённая рыба с лимоном очень просто
Губерниев призвал не слишком обнадеживаться допуском российских ски-альпинистов
ОПЕК+ продолжает сокращение добычи нефти
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.