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Как правильно хранить гладиолусы зимой: 5 эффективных способов

3:16
Садоводство » Цветы

Гладиолусы — это великолепные цветы, которые радуют глаз своим ярким цветением и разнообразием оттенков. Но после окончания цветочного сезона садоводы сталкиваются с вопросом хранения клубней гладиолусов зимой. Правильное хранение поможет сохранить здоровье и жизнеспособность луковиц, чтобы они могли вновь зацвести в следующем году.

Луковица гладиолусов
Фото: commons.wikimedia.org by JonRichfield, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Луковица гладиолусов

Подготовка к хранению

Перед тем как выбрать способ хранения, важно правильно подготовить клубни к зимовке:

  • Уборка: после цветения аккуратно выкапывайте клубни гладиолусов. Идеальное время для этого — когда листья начинают желтеть и высыхать.
  • Сушку: после выкопки клубни следует хорошенько промыть от земли и обсушить на воздухе в тенистом месте в течение нескольких дней.
  • Осмотр: осматривайте клубни на наличие повреждений и признаков заболеваний. Уничтожайте больные или поврежденные экземпляры.

Хранение в картонных коробках

Один из самых простых и распространенных способов хранения гладиолусов:

  • Коробка: поместите клубни в картонные коробки, которые позволят воздуху циркулировать. Можно использовать также мешки из бумаги.
  • Заполнение: клубни укладывают в один слой и пересыпают торфом, опилками или песком. Эти материалы впитывают лишнюю влагу и защищают клубни от гниения.
  • Температура: храните коробки в темном, прохладном месте (10-15°C).

Хранение в ящике с песком

Этот метод подходит для тех, кто хочет обеспечить дополнительную защиту клубням:

  • Ящик: выберите деревянный или пластиковый ящик и заполните его слоем песка.
  • Укладка: клубни укладываются вертикально, а промежутки между ними заполняются песком. Это предотвратит их повреждение и поддержит влажность на нужном уровне.
  • Условия хранения: храните ящик в прохладном, сухом месте с хорошей вентиляцией.

Хранение в холодильнике или подвале

Если у вас есть возможность, хранение в холодильнике или прохладном подвальном помещении может быть отличным решением:

  • Пакеты: упакуйте клубни в пластиковые пакеты с отверстиями для вентиляции, чтобы избежать скопления конденсата.
  • Температурный режим: обеспечьте оптимальную температуру хранения около 3-5°C.

Изоляция клубней

Некоторые садоводы предпочитают завернуть клубни в газету или ткани:

  • Упаковка: заверните каждую клубню в газету или чистую тряпку. Это поможет защитить их от механических повреждений, а также сохраняет влагу.
  • Хранение: уложите завернутые клубни в коробку или ящик и храните в тёмном и прохладном месте.

Выбор способа хранения гладиолусов зимой зависит от ваших условий и предпочтений. Главное — создать оптимальные условия, которые позволят клубням сохранить свою жизнеспособность и здоровье до нового сезона. Пробуйте разные методы, и, возможно, вы найдете тот, который наилучшим образом подходит именно для вас. Удачного цветения в следующем сезоне! 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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