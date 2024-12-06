Укроп будет ароматным и пышным, если выращивать его так

0:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как правильно выращивать укроп на огороде

У укропа короткий вегетационный период — всего 20 дней. Это позволяет получать богатый урожай с ранней весны до поздней осени. Укроп следует сеять как можно раньше, примерно 3 раза с интервалом в 20 дней.

Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002 Укроп

Посейте семена укропа в открытый грунт на глубину до 2 см. Соблюдайте расстояние между посевами около 20 см. После посева семян укропа на грядке важно обильно полить почву.

Что нужно укропу для роста и развития

Для нормального роста и развития растений, в первую очередь, нужна плодородная почва и много солнечного света.

Перед посадкой семян опытные садоводы рекомендуют хорошо прополоть почву. Это необходимо для избавления от сорняков. Для улучшения плодородия вносите в грядки перегной или компост.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).



