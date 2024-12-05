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Почему опытные дачники укрывают чехлами низкорастущие хвойные растения до наступления заморозков

1:49
Садоводство

Эксперт Союза садоводов России, писатель Ольга Воронова рекомендует читателям Pravda. Ru позаботиться о стелющихся хвойных растениях до морозов и снегопадов.

Хвойное растение
Фото: flickr.com by Joshua Mayer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Хвойное растение

Недавний ледяной дождь в центре России крепко-накрепко сковал стелющиеся хвойники в садах-огородах. А сверху ещё и сугробами присыпал. Ведь, в отличие от растущих ввысь растений, горизонтальные кустарники дачники на зиму особо не укрывают. Не надо пытаться отбивать ледяную корку с веток, к примеру, казацкого можжевельника, советует эксперт. Можно навредить растению.

"Мы всё переломаем, восковой слой сдерём. Скорее всего, будут раны, которые зимой очень опасны. И сразу ранней весной будут и шютте, и обычные, и снежные, и всякие. Потому что возбудители при нуле возбуждаются. А тут как раз повреждение", — аргументирует свои доводы Ольга Воронова.

Самое разумное, если хвойники в ледяном плену, дождаться оттепели, говорит опытный садовод.

"Они могут ждать оттепели месяц. Это особо на них не повлияет. Если два месяца они под коркой будут, тогда может повлиять. Но такого не будет сейчас. Обещают огромное потепление даже в эти выходные. При температуре от плюс 2 эта корка растает", — успокаивает специалист.

Даже стелющиеся хвойные растения нужно обязательно укрывать до мороза и снега специальными чехлами, рекомендует эксперт. Крепко прижимать их к кустарникам не нужно, просто накинуть, как простыню, а по краям зафиксировать камушками. Тогда никакой ледяной дождь низкорослым хвойникам не страшен.

Уточнения

Можжеве́льник каза́цкий (лат. Juníperus sabína) — хвойный кустарник, вид рода Можжевельник семейства Кипарисовые.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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