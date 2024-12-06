Идеальная аэрация почвы. Советы, как это сделать легко и быстро

Используйте садовые вилы или лопату, чтобы аккуратно разбить уплотненную почву. Выкопайте почву и переверните ее, позволяя воздуху проникать глубже.
Аэрируйте почву, когда она слегка сухая, не слишком влажная и не слишком сухая. С немного влажной почвой легче работать и снижается риск повреждения структуры почвы.
Вставьте вилку или инструмент в почву, затем покачивайте им вперед и назад, чтобы создать небольшие отверстия. Это помогает создать каналы для воздуха, воды и питательных веществ, чтобы добраться до корней растений.
Если у вас большой сад или вам сложно провести ручную аэрацию, вы можете арендовать механический аэратор.
Эти машины имеют вращающиеся зубья, которые проникают в почву, создавая отверстия для аэрации более эффективно.
Нанесите на поверхность почвы слой органической мульчи, такой как компост или измельченные листья.
Мульча помогает удерживать влагу, регулировать температуру почвы и постепенно улучшать структуру почвы с течением времени.
Ограничьте хождение ходячей или тяжелой техники на грядках, так как она может уплотнить почву.
Используйте специально отведенные дорожки или ступеньки, чтобы свести к минимуму уплотнение почвы в местах с интенсивным движением.
Аэра́ция (от греч. ἀήρ — «воздух») — естественное проветривание, насыщение воздухом, кислородом (организованный естественный воздухообмен).
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.