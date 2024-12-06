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Идеальная аэрация почвы. Советы, как это сделать легко и быстро

1:42
Садоводство

Начните с рыхления почвы

Используйте садовые вилы или лопату, чтобы аккуратно разбить уплотненную почву. Выкопайте почву и переверните ее, позволяя воздуху проникать глубже.

Земля, грунт, почва
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Земля, грунт, почва

Избегайте работы на влажной почве

Аэрируйте почву, когда она слегка сухая, не слишком влажная и не слишком сухая. С немного влажной почвой легче работать и снижается риск повреждения структуры почвы.

Используйте садовые вилы или инструмент для аэрации

Вставьте вилку или инструмент в почву, затем покачивайте им вперед и назад, чтобы создать небольшие отверстия. Это помогает создать каналы для воздуха, воды и питательных веществ, чтобы добраться до корней растений.

Рассмотрите возможность аренды механического аэратора

Если у вас большой сад или вам сложно провести ручную аэрацию, вы можете арендовать механический аэратор.

Эти машины имеют вращающиеся зубья, которые проникают в почву, создавая отверстия для аэрации более эффективно.

Мульчируйте свой сад

Нанесите на поверхность почвы слой органической мульчи, такой как компост или измельченные листья.

Мульча помогает удерживать влагу, регулировать температуру почвы и постепенно улучшать структуру почвы с течением времени.

Избегайте чрезмерного движения

Ограничьте хождение ходячей или тяжелой техники на грядках, так как она может уплотнить почву.

Используйте специально отведенные дорожки или ступеньки, чтобы свести к минимуму уплотнение почвы в местах с интенсивным движением.

Уточнения

Аэра́ция (от греч. ἀήρ — «воздух») — естественное проветривание, насыщение воздухом, кислородом (организованный естественный воздухообмен).
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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