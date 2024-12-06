Садовый лайфхак: как вернуть поврежденное дерево к жизни

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Опытные садоводы знают: даже сильно поврежденную грызунами яблоню можно спасти. Вот несколько проверенных способов.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans Hillewaert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Яблоня

Если повреждения на стволе или ветвях минимальны, первым делом стоит обработать раны садовым варом. Это поможет дереву быстрее затянуть повреждения.

Еще один действенный метод — использование отвара липовой коры

Для его приготовления:

Возьмите 200 г коры, залейте литром воды и кипятите на слабом огне 40 минут. Охлажденный и процеженный отвар следует нанести на поврежденные участки дерева. Затем оберните ствол плотной бумагой, зафиксировав ее шпагатом. Дайте дереву отдохнуть в таком состоянии несколько месяцев. За это время раны должны затянуться.

Если этот способ не дал результата, попробуйте другой:

Смешайте деготь с подсолнечным маслом, предварительно вскипятив масло и дав ему остыть. Получившийся раствор наносите на ствол три раза в день. Через несколько дней дерево покроется слоем, напоминающим кору.

Серьезно поврежденные яблони, которые уже невозможно восстановить, нужно обрезать. Обрежьте ствол на 1-2 см выше самой нижней почки. Весной из нее появится новый побег. Этот метод, называемый "срез ствола на обратный рост", рекомендуется применять для деревьев старше пяти лет.

После обрезки обязательно обработайте место среза садовым варом. Это предотвратит попадание инфекций и ускорит заживление.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

