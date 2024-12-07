Секрет стабильного урожая картофеля: как вырастить больше на одном участке

Выращивать картофель на одном месте из года в год и при этом получать стабильный урожай вполне возможно. Главное — обеспечить растению правильное питание и защиту от вредителей.
Чем подкормить картофель для высокой урожайности
Каждую весну картофель нуждается в подкормке. Идеальный вариант — использовать компост, обогащённый древесной золой и перегноем. Распределите эту смесь вокруг кустов и регулярно поливайте.
Также отличным способом ухода станет мульчирование картофеля. Для этого подойдут скошенная трава, солома или опилки. Мульча помогает сохранять влагу в почве и препятствует росту сорняков.
Защита от вредителей
Колорадский жук — главный враг картофеля, поэтому его контроль обязателен. Один из эффективных и экологичных способов борьбы — настой из чеснока и полыни.
Для приготовления средства:
Обрабатывайте картофель раз в неделю для наилучшего результата.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете получать обильный и качественный урожай картофеля, даже если сажаете его на одном месте.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.