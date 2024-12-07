Секрет стабильного урожая картофеля: как вырастить больше на одном участке

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивать картофель на одном месте из года в год и при этом получать стабильный урожай вполне возможно. Главное — обеспечить растению правильное питание и защиту от вредителей.

Фото: pxhere.com by Pxhere, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофель

Чем подкормить картофель для высокой урожайности

Каждую весну картофель нуждается в подкормке. Идеальный вариант — использовать компост, обогащённый древесной золой и перегноем. Распределите эту смесь вокруг кустов и регулярно поливайте.

Также отличным способом ухода станет мульчирование картофеля. Для этого подойдут скошенная трава, солома или опилки. Мульча помогает сохранять влагу в почве и препятствует росту сорняков.

Защита от вредителей

Колорадский жук — главный враг картофеля, поэтому его контроль обязателен. Один из эффективных и экологичных способов борьбы — настой из чеснока и полыни.

Для приготовления средства:

Измельчите пучок полыни и пару головок чеснока.

Залейте смесь водой и оставьте на сутки.

Процедите настой и используйте для опрыскивания.

Обрабатывайте картофель раз в неделю для наилучшего результата.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете получать обильный и качественный урожай картофеля, даже если сажаете его на одном месте.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

