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Крупные кочаны капусты без химии: это проще, чем кажется

1:31
Садоводство

Хотите вырастить крупные, плотные кочаны капусты? Тогда уделите внимание своевременной подкормке, особенно спустя две недели после пересадки рассады в открытый грунт. Правильное питание на этом этапе станет залогом богатого урожая.

капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
капуста

Чем подкормить капусту для формирования крупных кочанов

Через 2–3 недели после высадки в открытый грунт капусте потребуется органическая подкормка. Для этого приготовьте раствор коровьего навоза в пропорции 1:10 и полейте каждое растение по 0,5 литра. Если коровяка нет, его можно заменить раствором птичьего помёта (1:15). Также подойдёт гуминовое удобрение из специализированного магазина.

Вторая подкормка

Спустя ещё полмесяца капусте потребуется повторная подкормка. На этот раз добавьте в раствор коровьего навоза (1:10) одну столовую ложку нитрофоски на 10 литров воды. Расход увеличивается до одного литра на каждое растение.

Третья подкормка

Через 2–3 недели после второй подкормки используйте минеральные удобрения. Приготовьте раствор из одной столовой ложки суперфосфата и одной чайной ложки сульфата калия на ведро воды. Каждое растение должно получить по литру этого раствора.

Если следовать этим рекомендациям, ваши кочаны станут большими, плотными и вкусными.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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