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Секрет спасения фиалки: что делать при солнечных ожогах

1:28
Садоводство

Ошибки в уходе за фиалкой (сенполией) могут привести к тому, что растение начинает чахнуть. Если вы заметили тревожные признаки, не откладывайте спасение цветка — принимайтесь за реанимацию. Главное, действовать в зависимости от причины, которая вызвала проблему.

Фиалка
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Корзун Андрей), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фиалка

Неправильный полив

Чрезмерный полив — одна из самых частых причин гибели сенполий. Если корни начали гнить, обрежьте всю корневую систему. После этого выберите подходящий способ укоренения: в воде, грунте, мхе или другом субстрате. Как только новые корни достигнут длины 1,5 см, можно высаживать растение на постоянное место.

Солнечный ожог

Листья, получившие солнечные ожоги, нужно удалить. Срезы обязательно обработайте углем, чтобы избежать заражения. Дождитесь, пока появятся пасынки, и пересадите их в отдельные емкости для укоренения.

Переохлаждение

Замерзшая фиалка также требует удаления поврежденных листьев. Все срезы следует обработать активированным углем. Проверьте корни: если они повреждены, удалите мертвые участки. Если мороз полностью уничтожил корневую систему, вам придется заново укоренить растение.

Бережный подход и своевременная реакция помогут восстановить вашу сенполию и вернуть ей здоровье.

Уточнения

Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae). 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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