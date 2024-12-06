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Почему картофель и яблони не дружат

1:57
Садоводство

Правильное соседство растений играет ключевую роль в сохранении здоровья яблонь и их урожайности. Ошибки в подборе культур могут приводить к снижению плодоношения и общему ослаблению деревьев.

Яблоня
Фото: commons.wikimedia.org by あおもりくま,Aomorikuma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яблоня

Растения, которых лучше избегать

  • Картофель. Этот корнеплод выделяет вещества, замедляющие рост яблонь, и привлекает вредителей, угрожающих корням деревьев.
  • Томаты, перец и баклажаны. Растения семейства паслёновых подвержены грибковым заболеваниям, таким как фитофтора, которая способна поражать и яблони.
  • Кукуруза. Её мощная корневая система активно конкурирует за влагу и питательные вещества, особенно в засуху.
  • Бобовые. Несмотря на способность обогащать почву азотом, их корневые выделения могут быть токсичны для яблонь, а привлекаемые ими вредители представляют дополнительную угрозу.
  • Тыквенные. Плети тыкв, кабачков и огурцов создают тень и затрудняют доступ света, а их высокая потребность в воде усиливает конкуренцию за влагу.

Рекомендации по размещению

Лучше избегать посадки упомянутых культур рядом с яблонями, чтобы избежать конкуренции за ресурсы и передачи заболеваний. Важно учитывать совместимость растений по требованиям к освещению, влаге и питательным веществам.

Оптимальные соседи

Растения, такие как лук, чеснок и салат, могут стать удачным выбором. Они не конкурируют с яблонями и обладают свойством отпугивать вредителей, благодаря фитонцидам, что способствует поддержанию здоровой экосистемы сада.

Планируя посадки, стоит уделять внимание не только расположению растений, но и созданию благоприятных условий для их роста, включая контроль за освещением и состоянием почвы.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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