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Проверенные способы избавления от слизней на цветах

2:03
Садоводство

Слизни могут стать настоящей проблемой для садоводов, нанося ущерб растениям и нарушая эстетический вид сада. Они активны преимущественно ночью, предпочитают влажные места и прячутся под укрытиями в дневное время. Умение предугадать их поведение позволяет успешно справляться с проблемой.

Пролеска
Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин
Пролеска

Эффективные способы борьбы

  • Механические методы. Сбор слизней вручную или установка ловушек под камнями и досками позволяют быстро сократить их численность. Процедуру лучше проводить утром или вечером.
  • Барьеры. Использование медной ленты, молотой яичной скорлупы или кофе создаёт защиту вокруг растений. Слизни избегают таких поверхностей, а медные полоски вызывают у них неприятное электрическое воздействие.
  • Привлечение природных врагов. Ежи, птицы, лягушки и жабы питаются слизнями. Создание благоприятных условий для их обитания в саду помогает естественным образом уменьшить популяцию вредителей.
  • Биологические средства. Использование нематод — микроорганизмов, паразитирующих на слизнях, — безопасно для окружающей среды и эффективно.
  • Химические препараты. Применение гранул с метальдегидом даёт быстрый результат, но требует осторожности, так как вещества могут быть опасны для домашних животных и полезных насекомых.

Профилактика

Регулярная уборка растительного мусора и контроль влажности почвы создают неблагоприятные условия для слизней. Также важно своевременно удалять повреждённые части растений и следить за состоянием почвы.

Народные методы, такие как древесная зола или чесночный настой, могут дополнить основные способы борьбы, но требуют регулярного применения.

Своевременные меры профилактики позволяют избежать значительных проблем со слизнями и сохраняют растения в здоровом состоянии.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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