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Секрет буйного роста томатов: простое средство

1:15
Садоводство

"Растёт как на дрожжах" — именно так дачники часто описывают стремительное развитие растений на своих участках. Однако в случае с подкормкой для томатов слово "как" становится лишним, ведь дрожжи действительно могут стать отличным удобрением.

Томаты
Фото: creativecommons.org by Muffet is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Томаты

Дрожжевая подкормка для томатов: как приготовить и применять

Для приготовления подкормки вам понадобится:

  • Обычное ведро, почти заполненное водой.
  • Один пакетик сухих дрожжей.
  • Две столовые ложки сахара.

Растворите дрожжи и сахар в воде, тщательно перемешайте и оставьте на несколько часов для брожения. Когда раствор будет готов, его следует развести водой в пропорции 1:5. Полученной жидкостью можно поливать томаты.

Почему дрожжи так полезны для растений?

Дрожжи богаты витаминами, а также такими важными элементами, как калий, фосфор и магний. Эта подкормка стимулирует рост растений, укрепляет их иммунитет, защищает от вредителей и болезней, а также улучшает вкус будущих плодов.

Иными словами, дрожжевая подкормка — это простой и доступный способ помочь вашим томатам расти здоровыми и давать обильный урожай.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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