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Простые шаги для избавления от сорняков на даче

1:56
Садоводство

Зеленый газон на дачном участке радует глаз, но его безмятежность нарушают сорняки, проникающие повсюду. Даже правильно посеянная трава не защищена от агрессивных растений, которые создают сложности для владельцев.

Сорняк
Фото: commons.wikimedia.org by Hugo.arg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сорняк

Что считать сорняками

Газон представляет собой искусственную растительную среду, где предпочтение отдается конкретным видам трав. В идеале это злаковые растения, такие как мятлик или овсяница. Однако любое постороннее растение, включая одуванчик или подорожник, становится врагом, если нарушает общий вид.

Способы борьбы с сорняками

Превентивные меры. Подготовка почвы — ключ к снижению сорняков. Тщательная обработка участка перед посевом исключает конкуренцию трав, позволяя им быстрее укрепиться.

Ручная прополка. Физическое удаление сорняков остается эффективным методом, особенно если сделать его регулярной практикой. Однако для больших территорий это трудоемкий процесс.

Химическая обработка. Гербициды избирательного действия, такие как современные препараты, позволяют уничтожать только нежелательные растения, сохраняя газонные травы. Главное — соблюдать инструкции, проводить обработку в безветренную погоду и защищать культурные растения поблизости.

Скашивание. Регулярная стрижка травы помогает подавлять рост некоторых сорняков. Однако растения, адаптирующиеся к низкому уровню стрижки, могут оставаться устойчивыми.

Полностью избавиться от сорняков невозможно, но поддержание порядка на газоне значительно облегчает задачу. Один раз в сезон рекомендуется проводить глубокую прополку, а затем поддерживать чистоту с помощью периодической обработки или механического удаления.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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