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Семь шагов к успешной зимовке винограда

1:48
Садоводство

Выращивание сладкого винограда в средней полосе возможно, если обеспечить правильную подготовку к зимовке. Этот процесс начинается в октябре. Именно тогда лоза активно подготавливается к холодам, и внесение удобрений становится особенно важным. Рекомендуется выбирать специальные смеси, способные улучшить иммунитет растения, например, бокаши. Они обогащают почву полезными микроорганизмами, которые помогают винограду пережить зиму.

Виноград
Фото: commons.wikimedia.org by Jakob federer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Виноград

Обрезка лозы перед укрытием также имеет значение. Она делает растение компактным, облегчая укрытие, и помогает увеличить размер ягод. Осенью обрезка безопасна, так как движение соков минимально. Лозу рекомендуется укорачивать до полутора метров, удаляя слабые побеги.

Укрытие винограда должно происходить в ноябре. До этого необходимо подготовить материалы и выбрать сухую погоду для работы. Укрытие лучше всего делать с использованием П-образных конструкций или дуг, покрытых пленкой. Важно, чтобы подложка под виноград была сухой, это защитит от гниения. При этом слишком раннее укрытие может вызвать подопревание лозы.

Еще одной ключевой процедурой является обработка от болезней. Препараты на основе меди и серебра, безопасные для микроорганизмов, позволяют предотвратить заражение патогенными грибками. Это особенно актуально в условиях сырости под укрытием.

Уход за виноградом в зимний период минимален, но важно следить за его состоянием, особенно ранней весной. Следуя этим рекомендациям, можно получить богатый урожай вкусных ягод даже в суровых климатических условиях.

Уточнения

Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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