Создание обогревателя для теплицы своими руками

Ранняя посадка овощей в теплицах является желаемой целью многих дачников, однако возвратные заморозки часто становятся преградой для этого. Для защиты рассады от холода предлагается создать простое и недорогое устройство для обогрева теплицы.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Теплица

Для изготовления такого устройства потребуется несколько материалов. Необходимы парафиновая свеча, жестяная банка, растительное масло (лучше нерафинированное), старое ведро или большая металлическая банка, а также зажигалка.

Работа начинается с того, что свечу необходимо укоротить до размера маленькой банки и закрепить на её дне. Затем следует наполнить банку растительным маслом, оставив фитиль немного выше уровня масла. В старом ведре нужно сделать 7-8 отверстий в нижней части и 5-6 — в верхней.

Получившуюся "жидкую свечу" устанавливают на утрамбованной поверхности земли, поджигают и накрывают ведром с отверстиями. Внутри ведра может достигаться температура до +70°С, что делает это устройство хорошим источником тепла для небольшой теплицы.

Дополнительную информацию о процессе изготовления и использовании этого нагревателя можно получить из видеоролика, подготовленного опытным садоводом из Московской области. Видеоканал предоставляет множество полезных и познавательных материалов по теме садоводства и огородничества, включая советы по защите растений и организации дачного участка.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

