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Эффективный метод: как получить ранние всходы и крупные клубни картофеля

1:24
Садоводство

Предварительная обработка пророщенных клубней картофеля может значительно повысить его урожайность. Один из самых простых и эффективных методов — использование питательного раствора, в котором клубни «купаются» за два дня до посадки.

Картофель
Фото: flickr.com by Paul Asman and Jill Lenoble, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картофель

Как подготовить клубни перед посадкой

Для обработки клубней за 48 часов до посадки приготовьте раствор. В ведре воды растворите следующие компоненты:

  • суперфосфат — 40 граммов;
  • калийная соль — 40 граммов;
  • удобрение с азотом — 40 граммов.

На каждые 5 килограммов клубней потребуется 10 литров такого раствора. После этой процедуры клубни быстрее дадут всходы и начнут активно формировать новые картофелины. В результате урожайность повышается минимум на 10% — это отличный бонус для любого огородника.

Обработка непророщенных клубней

Если клубни не успели прорасти, не расстраивайтесь — обработка тоже возможна! Только в этом случае выполните её за сутки до посадки. Замочите клубни в том же растворе, и результат будет не менее впечатляющим: ранние всходы, быстрый старт роста клубней и высокий урожай.

Этот несложный способ помогает сделать процесс выращивания картофеля более эффективным, независимо от того, подготовлены клубни заранее или нет.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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