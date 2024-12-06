Эффективный метод: как получить ранние всходы и крупные клубни картофеля

Предварительная обработка пророщенных клубней картофеля может значительно повысить его урожайность. Один из самых простых и эффективных методов — использование питательного раствора, в котором клубни «купаются» за два дня до посадки.
Для обработки клубней за 48 часов до посадки приготовьте раствор. В ведре воды растворите следующие компоненты:
На каждые 5 килограммов клубней потребуется 10 литров такого раствора. После этой процедуры клубни быстрее дадут всходы и начнут активно формировать новые картофелины. В результате урожайность повышается минимум на 10% — это отличный бонус для любого огородника.
Если клубни не успели прорасти, не расстраивайтесь — обработка тоже возможна! Только в этом случае выполните её за сутки до посадки. Замочите клубни в том же растворе, и результат будет не менее впечатляющим: ранние всходы, быстрый старт роста клубней и высокий урожай.
Этот несложный способ помогает сделать процесс выращивания картофеля более эффективным, независимо от того, подготовлены клубни заранее или нет.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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