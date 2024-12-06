Как правильно укрыть рододендроны на зиму

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В конце октября актуализируется вопрос об укрытии рододендронов на зимний период. Подход к этому процессу должен основываться на знаниях о биологических особенностях растений. Для сохранения рододендронов зимой необходимо учитывать их морозостойкость и виды.

Фото: commons.wikimedia.org by aderot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Родендроны

Некоторые садоводы предпочитают оставлять вечнозеленые сорта без укрытия, поскольку они добавляют красоты в зимний сад. Тем не менее, рекомендуется укрывать растения, особенно если отсутствие присмотра зимой может привести к их повреждению.

Рододендроны относятся к умеренно морозостойким растениям, которые могут переносить морозы в зависимости от конкретного вида. Среди наиболее устойчивых к холодам выделяются рододендрон кэтевбинский, рододендрон желтый и рододендрон якусиманский. Выбор сортов с хорошими морозостойкими качествами особенно важен для успешного выращивания в российских климатических условиях, таких как Подмосковье и Карельский перешеек.

Существуют эффективные методы укрытия рододендронов. Для начала следует провести влагозарядный полив, что поможет растениям подготовиться к зиме. После этого необходимо утеплить корни компостом и опадом, а затем соорудить каркас для укрытия из бамбука или огородных дуг. Наконец, укрывной материал натягивается, чтобы защитить растения от холодного воздуха и яркого весеннего солнца.

Таким образом, укрытие рододендронов — это важный агрономический процесс, позволяющий сохранить растения в зимний период. Правильный подход к укрытию обеспечит здоровье и цветение рододендронов в следующем сезоне.

Уточнения

Рододе́ндрон (лат. Rhododéndron) — род растений семейства Вересковые (Ericaceae), по современной классификации включающий около 1 200 видов преимущественно вечнозелёных, полулистопадных и листопадных кустарников, изредка небольших деревьев.

