Декабрь: время подготовить садовый инвентарь к новому сезону

3:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Декабрь — это время, когда садовые работы постепенно уходят на второй план, и садоводы могут уделить внимание подготовке своего инструмента к следующему сезону. Важно помнить, что правильный уход за садовым инвентарём не только продлевает его срок службы, но и гарантирует удобство и эффективность в работе на даче.

Фото: creativecommons.org by Spitfire, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Садовые инструменты

Осмотр инвентаря

Первый шаг в подготовке инструментов — это тщательный осмотр:

Проверка состояния: осмотрите все инструменты на наличие повреждений, ржавчины и трещин. Обратите внимание на предметы, которые долгое время не использовались. Если вы заметили износ, лучше заменить их, чтобы избежать неприятностей в будущем.

Сортировка: разделите инструменты на основные группы - для копки, обрезки, полива и удобрения. Это значительно упростит их организацию и последующее использование.

Чистка инструментов

Следующий шаг — это чистка:

Удаление грязи: используйте щётки, стальные ваты или шпатели для удаления грязи, остатков растений и почвы. Для металлических инструментов можно использовать мыльный раствор или специальные чистящие средства.

Дезинфекция: помните, что на инструментах могут оставаться болезнетворные микроорганизмы. Обработайте их спиртом или раствором на основе отбеливателя, особенно те, которые использовались для обрезки растений.

Ремонт и регулировка

После чистки важно удостовериться, что инструменты в исправном состоянии:

Заточка: остриё лопаты, секатора, ножниц и других режущих инструментов должно быть хорошо заточено. Это значительно облегчит работу в саду. Используйте точильные камни или специальные точилки.

Проверка креплений: убедитесь, что все ручки и крепления надёжно закреплены. Для деревянных инструментов при необходимости рекомендуется обновить защитное покрытие или обработать их специальным маслом.

Смазка механизмов

Смазывание подвижных частей: для инструментов с подвижными частями, такими как секаторы и садовые грабли, смазывайте механизмы маслами или специальными смазками. Это поможет избежать коррозии и обеспечит плавную работу.

Правильное хранение

Правильное хранение садового инвентаря — ключевой момент в подготовке к новому сезону:

Сухое место: храните инструменты в сухом месте, защищённом от влаги. Это может быть сарай, гараж или специализированный шкаф для садового инвентаря.

Организация: используйте стойки, крючки или контейнеры для организации инструмента. Благодаря этому вы легко сможете находить нужные предметы и предотвратите их повреждение.

Обновление инвентаря

Декабрь — это также отличное время для того, чтобы подумать о том, что можно обновить в своём садовом инвентаре:

Покупка новых инструментов: если какие-то инструменты пришли в негодность или устарели, это отличный момент для их замены. Уделите внимание качественным и надёжным брендам.

Аксессуары: обратите внимание на все необходимые аксессуары, такие как перчатки, коленки, а также обучающие материалы и книги по садоводству.

Декабрь — идеальный месяц для осмотра, очистки и подготовки садового инвентаря к новому сезону. Забота о своих инструментах позволит вам не только продлить их срок службы, но и сделать процесс садоводства более комфортным и эффективным. Уделив время правильному уходу за своим инвентарём, вы гарантируете успешную работу в саду весной!