Когда можно пересаживать комнатные цветы зимой и не рисковать

С наступлением весны цветоводы, будь то опытные профессионалы или новички, традиционно начинают заниматься пересадкой комнатных растений. Зимой пересадка растений допустима только в исключительных случаях. В холодное время года растения испытывают недостаток солнечного света, а их рост замедляется, что делает процесс пересадки для них особенно стрессовым.
Не всем растениям подойдет зимняя пересадка. Особенно это касается нежных, медленно растущих и цветущих комнатных растений. Перенос в новый горшок лучше отложить, если растение недавно куплено — ему нужно время на адаптацию к новым условиям. Также нельзя тревожить растения, которые впадают в зимнюю спячку, чтобы не подвергать их риску необратимого стресса.
Есть ситуации, когда зимняя пересадка всё же может быть оправдана. Например, если растение болеет или его корневая система уже не помещается в горшок. В таких случаях польза от пересадки значительно перевешивает возможный вред.
Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.