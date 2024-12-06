Когда можно пересаживать комнатные цветы зимой и не рисковать

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С наступлением весны цветоводы, будь то опытные профессионалы или новички, традиционно начинают заниматься пересадкой комнатных растений. Зимой пересадка растений допустима только в исключительных случаях. В холодное время года растения испытывают недостаток солнечного света, а их рост замедляется, что делает процесс пересадки для них особенно стрессовым.

Фото: flickr.com by Maja Dumat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Комнатные цветы на подоконнике

Когда пересадка строго запрещена

Не всем растениям подойдет зимняя пересадка. Особенно это касается нежных, медленно растущих и цветущих комнатных растений. Перенос в новый горшок лучше отложить, если растение недавно куплено — ему нужно время на адаптацию к новым условиям. Также нельзя тревожить растения, которые впадают в зимнюю спячку, чтобы не подвергать их риску необратимого стресса.

Когда пересадка допустима

Есть ситуации, когда зимняя пересадка всё же может быть оправдана. Например, если растение болеет или его корневая система уже не помещается в горшок. В таких случаях польза от пересадки значительно перевешивает возможный вред.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.



