Основные причины опадения яблок в середине лета

Опадение яблок в июле — явление, которое нельзя считать нормой. Если своевременно определить причину, то урожай еще можно спасти.

Одной из основных причин считается плохая погода. Перепады температуры или засуха могут спровоцировать преждевременное опадение плодов.

Также на это влияет нехватка или избыток таких элементов, как азот и кальций. Болезни, особенно грибковые инфекции, и вредители также становятся частыми факторами, повреждая плоды и побеги.

Кроме того, чрезмерное количество яблок на дереве иногда приводит к тому, что растение сбрасывает часть плодов, чтобы перераспределить ресурсы.

Чтобы предотвратить эту проблему, рекомендуется устранить ее источник. В условиях жары и засухи полив должен стать регулярным, а приствольную зону стоит укрыть мульчей, чтобы удерживать влагу.

Если внесение удобрений проводилось неправильно, состав подкормок необходимо откорректировать, добавив недостающие элементы. Для защиты от болезней и вредителей следует использовать подходящие средства обработки.

Важно убирать опавшие плоды, так как они могут привлечь новых вредителей, усугубляя ситуацию. Принятые меры помогут сохранить здоровье дерева и увеличить шансы на хороший урожай.