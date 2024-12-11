Лучшие методы профилактики вершинной гнили от опытных садоводов

К середине лета, когда томаты активно созревают, на плодах иногда появляется вершинная гниль. Это физиологическое заболевание, связанное с нарушением кальциевого обмена. Оно не передается от растения к растению, так как не вызвано бактериями, грибками или вирусами.

Заболевание чаще поражает крупноплодные и удлиненные сорта томатов, особенно в период быстрого налива плодов. Причина кроется в недостаточном поступлении кальция в вершину плода, где формируется гнилое пятно. На процесс могут влиять также избыток натрия или магния в почве, избыточные азотные подкормки и нерегулярный полив.

Для профилактики рекомендуется выбирать устойчивые к гнили сорта. Например, гибриды, которые менее чувствительны к недостатку кальция. Важно не перекармливать растения азотными удобрениями после начала наливания плодов и обеспечивать сбалансированное питание с преобладанием калия и фосфора.

Для устранения дефицита кальция рекомендуется провести совмещенную подкормку. В 10 литрах теплой воды растворяется по 1 столовой ложке калиевой и кальциевой селитры. Этим раствором поливаются растения из расчета 10 литров на квадратный метр посадок.

Удаление пораженных плодов помогает предотвратить потерю питательных веществ растением. Однако важно учитывать особенности ситуации, чтобы не навредить оставшемуся урожаю.

Регулярное наблюдение за состоянием томатов и своевременные меры позволяют минимизировать потери и сохранить здоровые плоды.