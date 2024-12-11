Этот метод убережет яблоки от червей раз и навсегда

Собственные яблоки всегда радуют вкусом и ароматом, но разочарование приносит червивость плодов. Такие яблоки быстро портятся и не подходят для хранения. Разобравшись в причинах и методах защиты, можно спасти урожай.

Главным виновником повреждений является яблонная плодожорка — ночная бабочка, личинка которой внедряется в плоды. После зимовки в коре или листьях, бабочки начинают летать с мая, откладывая яйца на яблонях и грушах. Личинки, появляясь, прокладывают ходы в плодах, достигая семенной камеры и повреждая семечки. За сезон одна гусеница может испортить несколько яблок.

Червивые плоды легко заметить: они отстают в росте, преждевременно краснеют или опадают. Такие фрукты не подлежат хранению, быстро загнивают. Однако предотвратить вред вполне возможно.

Для защиты сада используется современный препарат системного действия. Он воздействует на насекомых при контакте или попадании в их организм, блокируя нервные импульсы. Средство сохраняет эффективность до трех недель после обработки. Одной обработки в период вегетации обычно достаточно, но при сильном заражении допускается повторное опрыскивание через две недели.

Препарат не вызывает привыкания у вредителей, эффективен даже при высоких температурах, а также безопасен для растений, людей, животных и опылителей. При использовании следует соблюдать меры предосторожности, избегая использования пищевой посуды для приготовления раствора.

Своевременная защита позволяет сохранить урожай яблок и груш. Несмотря на сложности, современные средства дают возможность минимизировать потери и наслаждаться вкусом чистых и здоровых плодов.