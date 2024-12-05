Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маленькие, но смелые: топ самых крошечных собак
Как сделать жареный лук мягким и золотистым: узнайте секрет
Сытный и вкусный завтрак: яичница, которую легко приготовить в духовке
Как рисовая вода помогает плодоношению: полезные советы для огородников
Почему ваша собака лает на каждый звук
Мышцы вырастут с бешеной скоростью: напиток, который заменит протеиновый коктейль
Новый тренд отдыха — зимние пляжи становятся визитной карточкой Сочи
Агата Муцениеце показала, как готовится к Новому году без сына Тимофея
Частое мытьё волос не приводит к их выпадению, всё как раз наоборот

Как натуральное молоко помогает повысить урожай на даче

1:31
Садоводство

Многие опытные дачники активно используют натуральное молоко для улучшения урожая, так как этот продукт оказывает положительное влияние на растения. Существует несколько эффективных способов его применения, которые могут значительно помочь в садоводстве.

Изображение молока, стакана, кувшина.
Фото: commons.wikimedia.org by Couleur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Изображение молока, стакана, кувшина.

Одним из важных аспектов является профилактика различных заболеваний. По словам эксперта в области агрономии и ландшафтного дизайна, с помощью обычного молока можно снизить риск развития множества распространенных болезней растений.

Для этого рекомендуется готовить раствор, смешивая одну часть молока с двумя частями воды, и обрабатывать культуры. Такой метод не только защищает растения, но и выполняет функцию подкормки, обеспечивая их необходимыми элементами.

Регулярная обработка растения молочным раствором каждые две недели позволяет защитить их от различных видов гнили, мучнистой росы и табачной мозаики.

Кроме того, молоко также используется для классической подкормки. Для этого в литре обезжиренного молока растворяют 15 капель йода и добавляют полученную смесь в ведро с водой. Такой метод подкормки также проводится каждые 14 дней и способствует защите растений от заболеваний.

Таким образом, применение натурального молока на дачном участке может стать не только полезным, но и эффективным способом повышения урожайности и защиты растений от болезней.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Советы
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ Аудио 
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Садоводство, цветоводство
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке Аудио 
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать
Еда и рецепты
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Подача в СМИ США разговора Герасимова с Брауном указывает на смятение в Пентагоне Любовь Степушова Чарльз и Диана: убийственная любовь Светлана Сметанина Украинская цензура взяла под свой контроль британскую поп- и рок-сцену Сергей Лебедев
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Последние материалы
Названа главная причина роста числа поездок китайцев в Россию
Fraport AG продаст 25%-ю долю аэропорта Пулково ближневосточному инвестору
Ветеринар рассказала, как распознать аллергию у кошки
Пять бесполезных функций в современных автомобилях
Серия трактов готовилась в Казахстане
НАТО знает, когда пройдут переговоры по Украине
Секреты хрустящего кляра, который покоряет
Военный с позывным Монгол в одиночку бился против 7 украинских националистов
Опоздавшие на рейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом с 1 сентября
Британцы назвали причину краха Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.