Узнайте, как правильно подкармливать смородину для получения ягод, размером с монету

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Смородина, щедро угощающая крупными и сладкими ягодами, свидетельствует о качественном уходе дачника за посадками и своевременном внесении удобрений. Чтобы добиться таких результатов, важно не только следовать агрономическим правилам, но и правильно организовать подкормки культуры.

Фото: commons.wikimedia.org by GaardenierMortsel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Смородина

Новички в садоводстве часто не знают о необходимости вносить удобрения после цветения смородины. Опытные огородники рекомендуют под каждый куст добавить три столовые ложки калимагнезии. Это удобрение обеспечивает растения необходимыми макроэлементами для нормального роста.

Кроме калимагнезии, важным компонентом для развития смородины является суперфосфат, который медленно растворяется, постепенно выделяя фосфор в почву. Для достижения наилучших результатов достаточно внести две столовые ложки суперфосфата под каждый куст.

После добавления удобрений следует внести перегной и полить растения. Рекомендуется использовать около десяти литров чистой воды для каждого куста. Это поможет удобрениям эффективно усвоиться корнями и обеспечит полноценное развитие смородины.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

