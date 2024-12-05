Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой рецепт малосольной рыбы с апельсиновым маринадом
Как приготовить намазку из сельди вместо икры
Почему кожа страдает от переухоженности и как это исправить
Узнайте, почему ваши фаленопсисы не цветут и как это исправить
Названы 5 причин, почему категорически нельзя покупать машину после ДТП
Учёные использовали кораллы в составе для восстановления костей
Прохор Шаляпин пожаловался на то, что его заставили работать
Сердце человека впервые будет напечатано на 3D-принтере в 2025 году
Эта спортивная вещь стала главным трендом 2024 года

Как добиться великолепного урожая фасоли простыми приёмами

1:32
Садоводство

Фасоль является популярной культурой на дачных участках, но не все садоводы могут похвастаться высокими урожаями. Часто встречаются мелкие и сухие бобы, что связано с неправильными агротехническими приемами. Однако существуют эффективные методы, позволяющие значительно повысить урожайность фасоли.

фасоль
Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
фасоль

Одним из основных факторов, влияющих на урожай, является температура воздуха. Фасоль предпочитает теплый климат, и поэтому ее следует высаживать только после того, как температура достигнет +15 °C. Это помогает избежать негативного влияния возвратных заморозков на растения.

Кроме того, необходимо обратить внимание на состояние почвы. Фасоль не переносит плотную и глинистую почву, поэтому перед посадкой рекомендуется провести ее рыхление и добавить компост. Это обеспечит необходимую аэрацию и питательные вещества.

Для достижения наилучших результатов также следует правильно подкармливать растения. Оптимальной смесью для подкормки фасоли будет 1 столовая ложка суперфосфата, &frac12 столовой ложки калийной соли и 1 столовая ложка аммиачной селитры на 1 квадратный метр. Такое питание способствует росту крупных и сладких бобов.

Следуя этим рекомендациям, можно значительно повысить шансы на получение богатого урожая фасоли, наслаждаясь качественными плодами.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Авто
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Металлы
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама Аудио 
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Авто
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Подача в СМИ США разговора Герасимова с Брауном указывает на смятение в Пентагоне Любовь Степушова Чарльз и Диана: убийственная любовь Светлана Сметанина Украинская цензура взяла под свой контроль британскую поп- и рок-сцену Сергей Лебедев
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Последние материалы
Чарльз и Диана: убийственная любовь
Как добиться великолепного урожая фасоли простыми приёмами
Как быстро размягчить горох без замачивания на ночь
В Госдуме предложили ввести финансовую поддержку к Новому году
Синоптик предупредила москвичей о морозе 6 декабря
Россиянам объяснили, как избавиться от неприятного запаха ног
Почему знаменитости скрывают свои настоящие стрижки
Эксперт назвала четыре правила покупки рыбы без паразитов
Тревожный сигнал из Арктики: ускоряется глобальное потепление
Как защитить деревянные бортики грядок от гниения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.