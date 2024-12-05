Как добиться великолепного урожая фасоли простыми приёмами

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Фасоль является популярной культурой на дачных участках, но не все садоводы могут похвастаться высокими урожаями. Часто встречаются мелкие и сухие бобы, что связано с неправильными агротехническими приемами. Однако существуют эффективные методы, позволяющие значительно повысить урожайность фасоли.

Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ фасоль

Одним из основных факторов, влияющих на урожай, является температура воздуха. Фасоль предпочитает теплый климат, и поэтому ее следует высаживать только после того, как температура достигнет +15 °C. Это помогает избежать негативного влияния возвратных заморозков на растения.

Кроме того, необходимо обратить внимание на состояние почвы. Фасоль не переносит плотную и глинистую почву, поэтому перед посадкой рекомендуется провести ее рыхление и добавить компост. Это обеспечит необходимую аэрацию и питательные вещества.

Для достижения наилучших результатов также следует правильно подкармливать растения. Оптимальной смесью для подкормки фасоли будет 1 столовая ложка суперфосфата, ½ столовой ложки калийной соли и 1 столовая ложка аммиачной селитры на 1 квадратный метр. Такое питание способствует росту крупных и сладких бобов.

Следуя этим рекомендациям, можно значительно повысить шансы на получение богатого урожая фасоли, наслаждаясь качественными плодами.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

