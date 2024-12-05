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Как защитить деревянные бортики грядок от гниения

2:00
Садоводство

Деревянные бортики высоких грядок становятся все более популярными среди огородников, благодаря своей эстетичности и удобству. Однако, как любой натуральный материал, древесина имеет свои недостатки.

Вертикальная грядка
Фото: commons.wikimedia.org by Sendacow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вертикальная грядка

Одним из них является недолговечность, обусловленная воздействием атмосферных явлений и живых организмов, что приводит к гниению. Основной угрозой для древесины выступают бактерии, грибы и насекомые, которые разрушают целлюлозу и лигнин.

Для защиты деревянных конструкций от гниения необходимо разобраться в причинах разрушения древесины. Наиболее опасными факторами являются высокая влажность, кислород и тепло, которые создают идеальные условия для развития плесени и других грибов.

Устранить влагу или поместить древесину в бескислородное пространство невозможно, однако существуют методы, позволяющие продлить срок службы бортиков.

Для защиты древесины применяются различные пропитки и покрытия. На современном рынке доступны лакокрасочные материалы, создающие влагонепроницаемую пленку, и антисептики, проникающие в структуру древесины.

Лаки и краски, подходящие для уличного использования, обладают морозостойкостью и защищают от ультрафиолетовых лучей. Пропитки могут быть как биоцидными, так и антипиренами, что обеспечивает защиту от вредителей и огня.

Существуют также народные способы защиты древесины, такие как использование дегтя или жидкого стекла, но они не всегда эффективны. Более современным и экологичным методом является обжиг древесины, который уничтожает вредителей и делает поверхность гидрофобной.

Обработанные таким образом бортики могут прослужить до 80 лет. Этот метод не только эффективен, но и становится все более популярным в дизайне.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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