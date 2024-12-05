Раскрыты секреты успешного выращивания растений из семян в зимний период

2:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Дачный сезон традиционно завершается в декабре, когда садоводы подводят итоги года и планируют концепции на следующий сезон. Однако декабрь также знаменует собой начало нового сезона, когда следует задуматься о посевах.

Фото: commons.wikimedia.org by Holly Cheng, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Семена

Многие культуры можно и даже нужно сажать в этом месяце, что может показаться необычным, но именно ранние сроки посадки необходимы для успешного роста ряда растений.

Особое внимание следует уделить семенам с медленным прорастанием и длительным периодом роста. К таким культурам относится эустома, чей период от посева до цветения составляет около 200 дней.

Посевы в традиционные сроки (февраль-март) могут не дать ожидаемого результата. Также в декабре можно сеять однолетние и двулетние цветы, такие как петуния, виола и лобелия, что позволит получить цветущие растения уже в мае.

Многолетние растения также требуют раннего посева. Многие декоративные многолетники имеют долгий период развития — не менее 150 дней. Например, астильба, хоста, лаванда и гвоздика Шабо должны быть посеяны в декабре, чтобы к моменту высадки в грунт они уже стали крепкими растениями.

Посев семян деревьев и декоративных кустарников в декабре также является важной задачей, поскольку это дает семенам достаточное время для прорастания и укоренения. Для успешного выращивания рассады в зимнее время необходима организация дополнительного освещения, так как световой день в декабре короче.

Использование фитоламп обеспечит растениям необходимое количество света.

Кроме того, важно учитывать индивидуальные особенности каждой культуры при посеве. Например, для эустомы потребуется дополнительное прогревание семян до +27…+29°C.

Необходима также специальная подкормка для рассады, так как ранние посевы могут страдать от недостатка питательных веществ. Оптимально использовать органические удобрения, которые обеспечивают растения необходимыми элементами.

Тем не менее, в условиях городской квартиры могут возникнуть проблемы с рассадой, включая болезни и вредителей. Профилактические меры, такие как использование биологически безопасных фунгицидов и стимуляторов, помогут сохранить здоровье растений.

Уточнения

Се́мя — особая многоклеточная структура сложного строения, служащая для размножения и расселения семенных растений, обычно развивающаяся после оплодотворения из семязачатка (видоизменённый женский спорангий) и содержащая зародыш.

