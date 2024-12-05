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Что делать, если груша начинает сохнуть

1:36
Садоводство

Садоводы, выращивающие груши, могут столкнуться с проблемами в первой половине лета, когда листья дерева начинают желтеть. Многие считают, что причина заключается в недостаточном поливе, но это не всегда так. Понимание истинных причин пожелтения листвы поможет в принятии мер для спасения растения.

Груша, маладыя плады
Фото: upload.wikimedia.org by Mr. Zabej, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Груша, маладыя плады

Если полив проводился регулярно, но листья продолжают желтеть, это может указывать на наличие болезни, например, хлороза или корневой гнили. Эти заболевания способны значительно ослабить растение.

Важно отметить, что груша более устойчива к засухе, чем яблоня, однако, она по-прежнему требует определённого уровня влажности. Груша обладает уникальной корневой системой, которая проникает в глубокие слои почвы, что позволяет дереву добывать влагу из низких горизонтов.

Когда грушу поражает болезнь, полив не решит проблему, а в некоторых случаях может даже усугубить ситуацию. Поэтому, если листья начинают желтеть, необходимо тщательно оценить состояние растения и рассмотреть возможность проведения диагностики на наличие болезней. Принятие своевременных мер поможет сохранить здоровье груши и избежать потерь.

Важно помнить, что правильный уход включает не только полив, но и регулярное наблюдение за состоянием растения. Своевременное выявление проблем и принятие мер по их устранению способны значительно увеличить шансы на успешное выращивание груш.

 

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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