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Как обеспечить идеальные условия для замиокулькаса

2:42
Садоводство

Комнатные растения могут значительно оживить домашнюю атмосферу, особенно в зимний период. Одним из самых популярных растений является замиокулькас, известный также как долларовое дерево.

Замиокулькас
Фото: creativecommons by Daderot is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
Замиокулькас

Это растение привлекает внимание благодаря своему оригинальному внешнему виду и слухам о способности притягивать богатство. Чтобы обеспечить правильный уход за замиокулькасом, необходимо знать некоторые тонкости.

Сразу после покупки рекомендуется не беспокоить растение в течение 2-3 недель. В этот период не следует пересаживать, подкармливать или поливать его. Замиокулькас следует разместить в полутени, чтобы он привык к новым условиям. После завершения адаптации можно переместить его на хорошо освещенное место, например, на подоконник южного или юго-западного окна.

Оптимальная температура для содержания замиокулькаса в летний период колеблется от +22 до +28°С, в то время как критическим будет перегрев выше +38°С. Зимой растению будет комфортно при температуре +16…+18°С, а охлаждение ниже +12°С не допускается. Также необходимо обеспечить достаточное количество света.

Замиокулькас предпочитает сухой воздух, поэтому опрыскивание ему противопоказано. Время от времени листья следует очищать от пыли с помощью мягкой влажной ткани, чтобы они сохраняли декоративный блеск.

Полив замиокулькаса зимой следует проводить редко — не чаще 1-2 раз в месяц, а летом — около одного раза в неделю. Растение быстро расходует питательные вещества, поэтому с апреля по сентябрь требуется регулярное внесение жидких удобрений для суккулентов или кактусов.

При использовании универсального удобрения для декоративнолистных растений дозу следует уменьшить вдвое.

Замиокулькас растет медленно и требует пересадки лишь раз в два года весной. Взрослые растения, высота которых приближается к 1 метру, могут лишь частично менять грунт, добавляя новую почву.

Срок жизни замиокулькаса в домашних условиях составляет от 5 до 10 лет, поэтому при приближении к этому возрасту следует подумать о размножении. Важно помнить, что сок растения ядовит, поэтому все манипуляции рекомендуется проводить в резиновых перчатках. Размножить замиокулькас можно с помощью фрагментов листа.

Уточнения

Замиоку́лькас (лат. Zamiocúlcas) — монотипный род растений семейства Ароидные (Araceae), представленный единственным видом замиокулькас замиели́стный (Zamioculcas zamiifolia), происходящим из тропической Африки.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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