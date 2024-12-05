Как жабы могут спасти ваш дачный участок от вредителей

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники, особенно те, кто вырос в городских условиях, инстинктивно стремятся избавиться от любых "посетителей" на своих участках. Это приводит к тому, что даже полезные обитатели сада и огорода подвержены удалению. Однако, не все осознают, насколько важны жаби и лягушки для экосистемы дачного участка.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Сад, огород, грядка

Жабы и лягушки играют значительную роль в борьбе с вредителями. Эти небольшие создания могут существенно снизить численность насекомых, причиняющих вред растениям. Специалисты подчеркивают, что жабы особенно эффективны в уничтожении слизней и колорадского жука, от которых дачники порой годами не могут избавиться.

Кроме того, эти амфибии могут поедать и других вредных насекомых, что делает их незаменимыми помощниками в садоводстве.

Важно отметить, что жабы и лягушки являются хищниками и не представляют интереса для овощей, ягод и листьев. Это означает, что их присутствие не только безопасно, но и полезно для растений. Жабы активны преимущественно в ночное время, тогда как лягушки проявляют активность в светлое время суток.

Таким образом, совместное существование с этими животными может привести к здоровью и урожайности дачного участка.

Учитывая все вышеперечисленное, дачникам стоит пересмотреть свои взгляды на обитателей своих участков и принимать их как ценную часть экосистемы.

Уточнения

Жабы или настоящие жабы (лат. Bufonidae), — семейство бесхвостых земноводных, единственное, в котором все представители называются «жабами», хотя некоторые виды можно назвать лягушками из-за похожих внешних черт (например, ателопов).

