Удивитесь, сколько дел можно сделать на даче зимой

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зимой на даче существует множество задач, которые нельзя игнорировать. Заблуждение о том, что в это время года нет дел, довольно распространено. На самом деле, внимательный садовод всегда найдет, чем заняться, поскольку забота о саде требуется в любую пору.

Фото: panoramio.com by Дмитрий Мозжухин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Яблоневый сад зимой

Перед наступлением зимы необходимо завершить работы, которые не были выполнены осенью. Если погода позволит, это может быть отличным временем для завершения этих задач. Например, в декоративном саду стоит обрезать соцветия гортензий и связывать кусты, чтобы предотвратить поломку веток под тяжестью снега.

Также рекомендуется обрезать отцветшие стебли многолетников, таких как гелениумы и солидаго, хотя можно оставить их до весны для создания дополнительного декорации в заснеженном саду. Хвойные деревья следует обвязать, чтобы защитить их от повреждений, вызванных ледяным дождем.

В плодовом саду, если температура еще не опустилась ниже нуля, стоит побелить деревья для защиты от морозобоин, возникающих при резких колебаниях температуры. Кроме того, следует осмотреть сад на наличие гнезд насекомых-вредителей и удалить мумифицированные плоды, которые могут стать источником заболеваний.

Когда снег уже выпал, на даче необходимо очищать дорожки. Для этого лучше заранее запастись надежной снегоуборочной лопатой и теплой одеждой. Очищая дорожки, снег можно распределить по цветникам, что поможет сохранить растения под снежным покровом.

При ледяном дожде важно соблюдать профилактические меры, чтобы избежать повреждений растений. Правильная обрезка деревьев и установка растяжек для молодых саженцев помогут защитить их от обледенения. Также следует разрушить ледяную корку на снегу, чтобы обеспечить доступ воздуха к многолетним культурам и газону.

Таким образом, зима — это время не только для отдыха, но и для выполнения важных работ в саду. Необходимо продолжать заботиться о растениях, чтобы они были здоровыми и готовы к новому сезону.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции.

