Почему листья салата уходят в стрелку и как этого избежать

Для дачников весной начинается активный сезон, и забот по уходу за участком становится предостаточно. В этом ритме времени не всегда хватает на посадку второстепенных культур. Основное внимание обычно уделяется таким овощам, как помидоры, огурцы, морковь, свекла и перец, а посев зелени часто откладывается до завершения основных работ.

Однако начало лета становится идеальным временем для посева листовых салатов, которые пользуются большой популярностью. Есть одна важная проблема: в жаркую погоду салаты могут пойти в стрелку и дать мало листьев. К счастью, существует несколько простых решений, которые помогут избежать этой ситуации.

Цветение зелени связано с длиной светового дня, а в июне для этого создаются благоприятные условия. Чтобы минимизировать риск стрелкования, рекомендуется выбирать подходящие сорта.

В первую очередь стоит обращать внимание на кочанные и полукочанные виды салатов, такие как "Айсберг" и "Романо". Эти сорта более устойчивы к стрелкованию, однако они нуждаются в регулярном поливе.

Кроме того, для листовых сортов зелени стоит использовать другую стратегию посадки. Их лучше сеять реже, но более мелкими участками. Например, срезав свежую зелень через 2 недели, можно обновить посадки. Этот процесс требует времени, но взамен дачники смогут наслаждаться свежей зеленью для салатов на протяжении всего года.