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Почему у вашей толстянки желтеют листья: основные причины и решения

3:18
Садоводство » Комнатные цветы

Толстянка, или «денежное дерево», — это популярное комнатное растение, известное своими мясистыми зелеными листьями и легкостью в уходе. Однако иногда владельцы сталкиваются с проблемой желтеющих листьев на своих растениях. Что может вызывать это явление и как с ним справиться? Разберёмся в основных причинах пожелтения листьев и предложим решения.

Толстянка
Фото: Own work by Krzysztof Golik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Толстянка

Неправильный полив

Причина: одна из наиболее распространенных причин желтения листьев у толстянки — это неправильный полив. Как правило, это происходит из-за переувлажнения, когда корни начинают гнить.

Решение: позаботьтесь о правильной дренажной системе в горшке. Убедитесь, что в нем есть отверстия для слива воды, и дайте верхнему слою почвы немного обсохнуть между поливами. Рекомендуется поливать растение, когда верхний слой почвы на глубину 2-3 см полностью высохнет.

Недостаток света

Причина: толстянка предпочитает яркий, но рассеянный свет. Недостаток света также может вызывать желтение листьев.

Решение: переместите растение в более светлое место, но избегайте прямых солнечных лучей, которые могут обжечь листья. Идеальное место — подоконник с достаточным количеством рассеянного света.

Переохлаждение или перегрев

Причина: толстянка чувствительна к резким перепадам температуры. Переохлаждение или перегрев могут негативно сказаться на состоянии растения.

Решение: избегайте размещения растения в местах с холодными сквозняками или рядом с обогревателями. Оптимальная температура для толстянки — от 18 до 24 градусов Цельсия.

Нехватка питательных веществ

Причина: пожелтение листьев может быть связано с нехваткой питательных веществ, особенно азота.

Решение: подкормите толстянку удобрением для кактусов или суккулентов в период активного роста (весна и лето). Однако будьте осторожны с переудобрением, так как это также может вызвать проблемы.

Поражение вредителями

Причина: вредители, такие как щитовки, клещи или мучнистые червецы, могут также стать причиной пожелтения листьев.

Решение: регулярно осматривайте листья и стебли на наличие вредителей. В случае обнаружения обработайте растение инсектицидом, следуя инструкциям на упаковке.

Естественный процесс старения

Причина: иногда желтеющие листья — это естественный процесс старения растения. Снизу вверх листья могут желтеть и опадать, когда толстянка обновляет свою листву.

Решение: если снизу желтеют только старые листья, это может быть нормальным процессом. Просто удалите их аккуратно.

Желтеющие листья у толстянки могут быть вызваны различными факторами, от неправильного полива до недостатка света. Понимание причин и применение правильных решений помогут сохранить ваше растение здоровым и декоративным. Обеспечьте вашей толстянке надлежащий уход, и она будет радовать вас своим ярким зеленым цветом на протяжении многих лет.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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