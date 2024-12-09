Простое удобрение, которое оживит увядающие огурцы

Чтобы огурцы легче адаптировались на новом месте после пересадки, применяется натуральная подкормка, которую легко приготовить прямо на участке. Это средство способствует улучшению состояния растений, их быстрому восстановлению и повышению урожайности.

При первых признаках увядания или пожелтения побегов рекомендуется приготовить питательное удобрение. Для этого подойдут крапива, одуванчики и другая зелень. Ведро заполняется зелёной массой, заливается водой и накрывается крышкой. Смесь настаивается 5-7 дней. Полученный настой перед применением разбавляется водой в соотношении 1:2.

Перед подкормкой грядки поливаются тёплой водой. Первое внесение удобрения проводится через две недели после пересадки, а повторное — спустя 10 дней. Обычно после второго применения растения активно идут в рост. Если проблемы сохраняются, допускается ещё одно внесение средства.

Такая подкормка не только улучшает состояние огурцов, но и способствует обогащению почвы питательными веществами. Её использование — простой и экологичный способ ухода за растениями, доступный каждому.