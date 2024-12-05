Спасаем теплицу, грядки и кусты: зимние секреты садоводов

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Первое, что стоит сделать после обильных снегопадов, – это посетить свой дачный участок. Потратив немного времени, вы сможете провести три простых, но важных мероприятия, которые помогут вашему саду и огороду благополучно пережить зиму. После этого можно будет со спокойной душой насладиться заслуженным отдыхом.

Фото: pixnio.com by Unknown author, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Снег

Добавьте снега на грядки

Если снежный покров на грядках с озимыми культурами слишком тонкий (менее 15 см), стоит вооружиться лопатой и перебросить снег с дорожек на грядки. Такой слой снега обеспечит растениям надежную защиту от вымерзания, особенно в бесснежные зимы.

Утеплите теплицу снегом

Не торопитесь: дождитесь, пока грунт в теплице полностью промерзнет, и только потом начинайте засыпать туда снег. Это лучше всего делать ближе к концу декабря. Такая мера убережет почву от патогенов, а также увлажнит и обогатит ее. В результате будущая рассада будет развиваться в оптимальных условиях.

Снег для кустарников

Снегопад не всегда обеспечивает кустарники достаточной защитой: снег, осыпавшийся с веток на землю, может оставить растения уязвимыми перед морозами. Вы можете помочь кустам, создав на их кронах "снежные шубы", равномерно распределяя снег. Однако не переусердствуйте, чтобы ветви не сломались под тяжестью.

Хвойные деревья нуждаются в дополнительной заботе: снег с их ветвей лучше стряхивать, особенно после оттепелей, чтобы предотвратить повреждения от накопившейся массы.

Эти простые действия помогут вашему саду пережить зиму в лучшем состоянии.