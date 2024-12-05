Украсьте свой сад красивым деревом! Советы по посадке плакучей ивы

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Подготовьте почву

Следите за тем, чтобы почва была рыхлой и хорошо дренированной. Если ваша почва имеет тенденцию к уплотнению, подумайте о добавлении органических веществ, таких как компост, для улучшения дренажа.

Фото: commons.wikimedia.org by Przykuta, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ива

Купите хороший саженец

Приобретите здоровый саженец плакучей ивы в питомнике или садовом центре. Перед покупкой проверьте наличие признаков болезней или повреждений на дереве.

Выкопайте правильную яму

Выкопайте в земле яму в два раза больше ширины корневого кома и такой же глубины.

Извлечение дерева из контейнера

Аккуратно извлеките плакучую иву из емкости, стараясь чрезмерно не потревожить корни. Если дерево покрыто комом и мешковиной, удалите любой синтетический материал, но оставьте натуральную мешковину.

Поместите дерево в яму

Установите плакучую иву в центр лунки, следя за тем, чтобы верх корневого кома находился на одном уровне с окружающей почвой.

При необходимости отрегулируйте положение дерева. Заполните яму тем грунтом, который вы сняли ранее. Осторожно утрамбуйте почву по мере продвижения, чтобы удалить воздушные карманы и обеспечить устойчивость дерева.

Тщательно полейте

Дайте только что посаженной плакучей иве обильный полив. Это помогает оседать почве и обеспечивает хороший контакт корней дерева с окружающей землей.

Уточнения

И́ва (лат. Sálix) — род древесных растений семейства Ивовые (Salicaceae).



