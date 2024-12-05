Ваши яблони хорошо переживут зиму, если вы защитите их таким образом

Перед наступлением зимы обрежьте все мертвые или поврежденные ветки яблони. Это помогает предотвратить их поломку под тяжестью снега или льда.
Нанесите слой мульчи вокруг основания дерева. Это помогает изолировать корни и защищает их от экстремально низких температур.
Оберните ствол дерева древесной пленкой или мешковиной, чтобы защитить его от суровых зимних ветров и морозов.
Зимой уменьшите количество поливов для вашей яблони. Чрезмерно влажная почва может привести к загниванию корней и другим проблемам. Поливайте только в том случае, если почва становится очень сухой.
Осмотрите дерево на наличие каких-либо признаков вредителей или болезней перед зимой. Примите необходимые меры для контроля или лечения этих проблем, чтобы защитить дерево в период покоя.
Если на ветках скапливается сильный снег, аккуратно смахните его с помощью веника или руки. Это помогает предотвратить сгибание или поломку ветвей.
Если возможно, создайте ветрозащитную полосу или обеспечьте какую-либо форму укрытия для вашей яблони.
Это может быть забор или конструкция, которая помогает блокировать сильный ветер и снизить подверженность дерева суровым погодным условиям.
Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.
Самый мощный водопад на Земле спрятан под водой, а его величие поражает масштабами и значением для климата планеты.