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Ваши яблони хорошо переживут зиму, если вы защитите их таким образом

1:33
Садоводство

Обрезка ветвей

Перед наступлением зимы обрежьте все мертвые или поврежденные ветки яблони. Это помогает предотвратить их поломку под тяжестью снега или льда.

Яблоня "Антоновка"
Фото: commons.wikimedia.org by Bff, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яблоня "Антоновка"

Мульчирование

Нанесите слой мульчи вокруг основания дерева. Это помогает изолировать корни и защищает их от экстремально низких температур.

Оберните ствол

Оберните ствол дерева древесной пленкой или мешковиной, чтобы защитить его от суровых зимних ветров и морозов. 

Избегайте чрезмерного полива

Зимой уменьшите количество поливов для вашей яблони. Чрезмерно влажная почва может привести к загниванию корней и другим проблемам. Поливайте только в том случае, если почва становится очень сухой.

Отпугивайте вредителей

Осмотрите дерево на наличие каких-либо признаков вредителей или болезней перед зимой. Примите необходимые меры для контроля или лечения этих проблем, чтобы защитить дерево в период покоя.

Тщательно расчищайте снег

Если на ветках скапливается сильный снег, аккуратно смахните его с помощью веника или руки. Это помогает предотвратить сгибание или поломку ветвей.

Обеспечьте укрытие

Если возможно, создайте ветрозащитную полосу или обеспечьте какую-либо форму укрытия для вашей яблони.

Это может быть забор или конструкция, которая помогает блокировать сильный ветер и снизить подверженность дерева суровым погодным условиям.

 

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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