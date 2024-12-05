Ваши яблони хорошо переживут зиму, если вы защитите их таким образом

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Обрезка ветвей

Перед наступлением зимы обрежьте все мертвые или поврежденные ветки яблони. Это помогает предотвратить их поломку под тяжестью снега или льда.

Фото: commons.wikimedia.org by Bff, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яблоня "Антоновка"

Мульчирование

Нанесите слой мульчи вокруг основания дерева. Это помогает изолировать корни и защищает их от экстремально низких температур.

Оберните ствол

Оберните ствол дерева древесной пленкой или мешковиной, чтобы защитить его от суровых зимних ветров и морозов.

Избегайте чрезмерного полива

Зимой уменьшите количество поливов для вашей яблони. Чрезмерно влажная почва может привести к загниванию корней и другим проблемам. Поливайте только в том случае, если почва становится очень сухой.

Отпугивайте вредителей

Осмотрите дерево на наличие каких-либо признаков вредителей или болезней перед зимой. Примите необходимые меры для контроля или лечения этих проблем, чтобы защитить дерево в период покоя.

Тщательно расчищайте снег

Если на ветках скапливается сильный снег, аккуратно смахните его с помощью веника или руки. Это помогает предотвратить сгибание или поломку ветвей.

Обеспечьте укрытие

Если возможно, создайте ветрозащитную полосу или обеспечьте какую-либо форму укрытия для вашей яблони.

Это может быть забор или конструкция, которая помогает блокировать сильный ветер и снизить подверженность дерева суровым погодным условиям.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

