Секреты размножения растения удачи: три простых метода

Замиокулькас, известный как "растение удачи", ценится за свою неприхотливость и способность расти в помещениях с ограниченным освещением. Если вы хотите размножить это растение, рассмотрите следующие методы:

Фото: creativecommons.org by Mokkie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Замиокулькас

1. Черенкование стебля

Обрежьте здоровый стебель у основания, чтобы получить черенок. Поместите его в емкость с водой и дождитесь, пока он пустит корни. Этот процесс может занять несколько месяцев. Когда корни сформируются, пересадите черенок в почву.

2. Черенкование листа

Срежьте несколько листьев как можно ближе к стеблю, сохраняя черешок. Воткните их вертикально в хорошо дренированную почву, заглубив примерно на 1,5 см. Важно, чтобы почва была влажной, но не переувлажненной.

3. Деление куста

Этот метод наиболее быстрый. Убедитесь, что у материнского растения есть несколько стеблей и развитая корневая система. Аккуратно выньте растение из горшка и разделите корневище на части. Затем пересадите каждую часть в отдельный горшок.

Пересадка

При пересадке замиокулькаса в новый горшок соблюдайте те же условия, что и для взрослого растения. Оно предпочитает непрямой свет и не требует частого полива.

Уточнения

Замиоку́лькас (лат. Zamiocúlcas) — монотипный род растений семейства Ароидные (Araceae), представленный единственным видом замиокулькас замиели́стный (Zamioculcas zamiifolia), происходящим из тропической Африки.

