Уход за садом после снегопада: что нужно сделать прямо сейчас

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

После обильных снегопадов каждому дачнику стоит посетить свои участки и провести несколько важных процедур, чтобы обеспечить растениям комфортную зимовку и подготовиться к весеннему сезону. Эти простые действия займут немного времени, но принесут значительную пользу.

Фото: PxHere is licensed under public domain Рябина в снегу

Перенесите снег на грядки

Если слой снега на грядках с озимыми культурами слишком тонкий (менее 15 см), стоит взять лопату и набросать снег с дорожек. Это лучший способ защитить растения от вымерзания в бесснежные зимы, сохраняя почву утеплённой и влажной.

Утеплите теплицу снегом

Ждать, пока грунт в теплице основательно промёрзнет, — важное условие перед началом работы. Обычно подходящее время для добавления снега в теплицу наступает в конце декабря. Промёрзшая почва очищается от патогенов, а слой снега увлажнит её и подготовит к будущим посадкам. Кроме того, подзимняя рассада в таких условиях сохраняется в хорошем состоянии.

Укройте кустарники снегом

После первого снегопада ветви кустарников могут остаться без защитного покрова, так как снег осыпается на землю. Для сохранения тепла рекомендуется распределить снег по кронам растений, формируя своеобразную "шубу". Однако следует быть осторожными, чтобы не перегружать ветви, иначе они могут сломаться.

Уход за хвойными деревьями

Снег с хвойных деревьев стоит аккуратно стряхивать, особенно после оттепелей, когда он становится мокрым и тяжёлым. Это предотвратит повреждение ветвей.

Эти три простых шага помогут вашему саду успешно пережить зиму и встретить весну в отличной форме.

Уточнения

Сад - территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.

