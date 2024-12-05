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Королевы тени: почему хосты и гейхеры — идеальный выбор

3:41
Садоводство

Садоводы всегда в поиске растений, которые сочетают красоту, долговечность и простоту ухода. Хосты и гейхеры идеально подходят для этой роли, особенно на затенённых участках. Эти культуры не только неприхотливы, но и сохраняют декоративность на протяжении всего сезона, украшая даже самые проблемные уголки сада.

Хосты
Фото: commons.wikimedia.org by Agnieszka Kwiecień, Nova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Хосты

Хосты: королевы тени

Хоста, или функия, — это многолетник с декоративными листьями, которые бывают самых разных форм, размеров и оттенков: от зелёного до золотисто-жёлтого и сизо-голубого. Листовые пластины отличаются гладкой, глянцевой или фактурной поверхностью, а цветоносы несут неброские, но изящные колокольчатые цветки. Основное украшение растения — роскошная листва.

Преимущества хост:

  • Неприхотливость: растут на любых почвах.
  • Морозостойкость: выдерживают морозы до -40°C и ниже.
  • Долговечность: на одном месте могут расти до 25 лет.
  • Тенелюбивость: отлично чувствуют себя в тени и полутени.

Устойчивость к болезням и вредителям.

Посадка хост проводится весной или ранней осенью. Подойдут как тень, так и полутень, в зависимости от сорта. Для посадки готовят питательный грунт из торфа, перегноя, компоста и песка. Корни укладывают горизонтально, почки оставляют на уровне земли, а сверху мульчируют.

Хосты разделяются на миниатюрные, маленькие, средние, большие и гигантские сорта, что позволяет использовать их для оформления клумб, дорожек, водоёмов и миксбордеров.

Гейхеры: королевы пестролистных

Гейхера — декоративный многолетник с уникальными листьями, которые бывают самых разных оттенков: от бронзового и пурпурного до серебристого с контрастными прожилками. Листва сохраняется до самой зимы, делая гейхеру ярким акцентом сада даже под снегом. Цветки растения, хоть и мелкие, добавляют изящества, а сами кусты прекрасно соседствуют с другими растениями.

Преимущества гейхер:

  • Теневыносливость: растут в полутени и тени, некоторые сорта предпочитают солнце.
  • Морозостойкость: сохраняют декоративность даже под снегом.
  • Устойчивость: не подвержены большинству болезней и вредителей.
  • Разнообразие: листья меняют окраску в течение сезона.

Однако гейхеры менее долговечны, чем хосты: через 3-5 лет кусты требуют деления и пересадки. При этом растение легко размножается и позволяет создать новые декоративные композиции.

Советы по посадке и уходу

Выбор участка: хосты предпочитают тень, а гейхеры нуждаются в полутени. Желтолистные гейхеры лучше растут в плотной тени, а краснолистные — на солнце.

Почва: рыхлый и питательный грунт с нейтральной кислотностью.

Полив: регулярный, но без застоя воды.

Мульчирование: используйте хвойный опад, щебень или ракушечник для защиты от слизней.

Подкормки: внесение органических и минеральных удобрений 2-3 раза в сезон.

Идеальные композиции

Хосты и гейхеры отлично сочетаются с декоративными злаками, хвойниками, розами и цветущими многолетниками. Эти растения способны создать в саду гармонию оттенков и фактур, придавая участку изысканный вид.

Уточнения

Ге́йхера (лат. Heuchera) — род многолетних травянистых растений семейства Камнеломковые.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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