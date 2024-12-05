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Лучшие способы сохранить розы до посадки: от холодильника до снега

1:45
Садоводство

При получении саженцев роз первым делом необходимо тщательно осмотреть их состояние. Делать это рекомендуется в прохладном помещении, чтобы избежать стресса для растения из-за перепадов температуры.

Розы
Фото: creativecommons.org by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Розы

Качественные саженцы должны иметь закрытую корневую систему: влажный грунт, упакованный в пленку. Если роза пришла с голыми корнями, их следует сразу увлажнить, завернув в торфяной грунт или влажное полотенце, чтобы предотвратить пересыхание.

Для саженцев с непроснувшимися почками важно обеспечить хранение при температуре +1…+4 °C в условиях умеренной влажности. Наиболее удобными вариантами хранения являются холодильник, балкон, подвал или даже снежный бурт, если других возможностей нет. Важно регулярно осматривать саженцы, чтобы убедиться, что почки не начали распускаться.

Если почки распустились, саженец лучше сразу посадить в глубокую ёмкость с дренажем и питательным грунтом. Горшок размещается в прохладном и светлом месте, чтобы замедлить развитие растения до времени пересадки в грунт.

Для хранения в холодильнике розы помещают в нижние ящики, периодически проветривают и осматривают. На балконе растения укрываются от морозов одеялами, а в подвале поддерживается стабильная температура. Снежный бурт может служить природным холодильником, но требует постоянного контроля из-за возможных изменений погодных условий.

Весной розы постепенно пробуждаются, начиная с прохладного места, затем их адаптируют к солнечному свету и только потом высаживают на постоянное место.

Уточнения

Ро́за - собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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